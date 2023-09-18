林作涉JPEX被捕｜兩上市公司曾與JPEX合作 均取消收場

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。翻查資料，亦有上市公司曾與JPEX合作，當中HMVOD視頻(8103)於2021年9月曾與JPEX簽訂諒解備忘錄，JPEX向集團提供軟件及系統，用於處理加密貨幣及非同質化代幣(NFT)，集團亦可有進一步選擇權，投資最多500萬美元於JPEX，為期3年。

JPEX 涉詐騙｜ HMVOD 視頻曾簽諒解備忘錄

不過，集團於去年5月取消計劃，指經進一步考慮了JPEX將會提供的軟件及系統，認為現階段不需要該軟件及系統，因此諒解備忘錄已取消，未有提及涉及金錢投資。