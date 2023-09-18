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財經
2023-09-18 16:49:16

林作涉JPEX被捕｜兩上市公司曾與JPEX合作 均取消收場

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JPEX涉詐騙｜兩上市公司曾與JPEX合作 均取消收場

JPEX交易所無牌宣傳事件不繼發酵。(網上圖片)

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。翻查資料，亦有上市公司曾與JPEX合作，當中HMVOD視頻(8103)20219月曾與JPEX簽訂諒解備忘錄，JPEX向集團提供軟件及系統，用於處理加密貨幣及非同質化代幣(NFT)，集團亦可有進一步選擇權，投資最多500萬美元於JPEX，為期3年。

JPEX涉詐騙｜HMVOD視頻曾簽諒解備忘錄

不過，集團於去年5月取消計劃，指經進一步考慮了JPEX將會提供的軟件及系統，認為現階段不需要該軟件及系統，因此諒解備忘錄已取消，未有提及涉及金錢投資。

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另外，協同通信(1613)6月中亦宣布，與JPEX、鳳凰國際集團及Jade Power訂立認購及股東協議，藉以於Jade Power營運合營企業，集團持有合營企業51%Jade Power初步唯一業務將是在香港營運VATP(虛擬資產交易平台)，並擬向證監會申請在香港經營VATP所需的牌照。

JPEX涉詐騙｜協同通信：無參與JPEX VATP營運

不過協同通信上周澄清指，協議訂約方JPEX為一間英屬處女群島註冊成立的公司，從事提供科技及技術服務。據集團於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，JPEX先前曾向JPEX VATP提供若干技術服務，並獲同意採用相似名稱以作營銷用途。JPEX亦確認其分開並獨立於JPEX VATP/或營運JPEX VATP的實體，且與JPEX VATP/或營運JPEX VATP的實體並無關連。無論如何，公司指未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。同時，各訂約方已就上述服務協議的期限及延長完成日期進行磋商，惟各方並未能達成共識。因此，協議已於630日失效。

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