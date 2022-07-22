林志穎車禍｜林志穎駕Tesla撞車　相關新能源股跌

藝人林志穎在台灣桃園市駕駛一輛白色特斯拉（Tesla）Model X疑似失控撞上橋墩受傷送院，滬深特斯拉概念股份轉跌，香港贛鋒鋰業（1772）最多跌2.4%；天齊鋰業（9696）最多跌近6.9%。
內地相關股份均報跌，新能源材料技術企業當升科技（深：300073）最多跌5.4%；中偉股份（深：300919）最多跌4.5%；杉杉股份（滬：600884）跌3.3%；天賜材料（深：002709）急跌3%；正泰電器（滬：601877）跌2.4%，中航光電（深：002179）跌2.1%；寶鋼股份（滬：60019）跌1.8%；贛鋒鋰業（深：002460）跌逾1%。
桃園車禍Tesla自撞起火 警方證實傷者是林志穎：https://www.am730.com.hk/%E5%A8%9B%E6%A8%82/%E6%A1%83%E5%9C%92%E8%BB%8A%E7%A6%8Dtesla%E8%87%AA%E6%92%9E%E8%B5%B7%E7%81%AB-%E8%AD%A6%E6%96%B9%E8%AD%89%E5%AF%A6%E5%82%B7%E8%80%85%E6%98%AF%E6%9E%97%E5%BF%97%E7%A9%8E/330021