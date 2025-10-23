柏瓏III熱銷 周日再賣 信置黃永光：6利好因素撐起港樓市

新盤銷售氣氛持續回暖，發展商對樓市的樂觀情緒亦升溫。信和置業(083)昨舉行股東周年大會，家族第三代、上月接捧主席的黃永光於會後表示對樓市有信心，並指出目前有6個利好香港經濟及樓市的因素。集團旗下「柏瓏III」周二首輪銷售成績亮麗並迅即「添食」加推，昨落實於本周日進行次輪銷售138伙，周六下午截票。
黃永光認為，香港地產市道反映整體社會及經濟，若香港經濟是健康，有正面發展，對地產都利好。他指，現時有6個利好香港經濟及樓市因素，包括美國及香港進入減息周期；本港新股(IPO)市場表現熾熱；政府人才計劃政策支持樓市租買需求；「留學香港」計劃吸引非本地生來港；訪港遊客數字上升帶動經濟，以及《施政報告》將北部都會區列為重點發展項目，並推出一系列「鬆綁」措施。
「北都屬港未來經濟動力」
他指，北都屬於本港未來經濟動力，集團未來會重點留意北都的發展，「如果香港好，我哋生意會好，中國好香港都好，我哋一直支持香港同內地政策，配合佢哋。」
另外，新一份《施政報告》鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。黃永光稱支持政府打造「留學香港」品牌，確實對學生宿舍有需求；集團旗下商廈目前出租率相對健康，若然有新項目會研究轉為學生宿舍的可行性。他又指現時位於中環結志街33號租賃項目「ONE CENTRAL PLACE」亦吸引不少內地、外國學生承租。
未來1年推3全新盤 涉逾3千伙
至於由信置、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的錦上路站項目「柏瓏III」周日次輪發售包括40伙一房及98伙兩房。扣除最高16%優惠，入場售價為489.46萬元。信置執行董事田兆源透露，集團未來一年計劃推3個全新住宅項目，共涉約3,756個單位。最快今年底推油塘「柏景峰」，提供748伙中小型單位，以一房及兩房為主。