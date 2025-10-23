柏瓏III熱銷 周日再賣 信置黃永光：6利好因素撐起港樓市

新盤銷售氣氛持續回暖，發展商對樓市的樂觀情緒亦升溫。信和置業(083)昨舉行股東周年大會，家族第三代、上月接捧主席的黃永光於會後表示對樓市有信心，並指出目前有6個利好香港經濟及樓市的因素。集團旗下「柏瓏III」周二首輪銷售成績亮麗並迅即「添食」加推，昨落實於本周日進行次輪銷售138伙，周六下午截票。

黃永光認為，香港地產市道反映整體社會及經濟，若香港經濟是健康，有正面發展，對地產都利好。他指，現時有6個利好香港經濟及樓市因素，包括美國及香港進入減息周期；本港新股(IPO)市場表現熾熱；政府人才計劃政策支持樓市租買需求；「留學香港」計劃吸引非本地生來港；訪港遊客數字上升帶動經濟，以及《施政報告》將北部都會區列為重點發展項目，並推出一系列「鬆綁」措施。