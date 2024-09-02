柯清輝出手！中策資本攻東南亞 逾億收購菲律賓CS Bank權益

中策資本宣布，計劃以總代價7.36億菲律賓披索(約1.02億港元)，收購在菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行Citystate Savings Bank(CS Bank)的26.8%權益，交易作價相等於該銀行的資產淨值2.4倍。集團指，收購作價綜合考慮CS Bank的資產價值、銀行牌照的稀有價值以及銀行的商業網絡等因素；收購是集團致力拓展東南亞金融市場，銳意打造一個創新綜合金融平台而踏出的重要第一步。是項收購須獲得菲律賓中央銀行及監管機構審批，預計今年底前完成。
菲律賓擁34間分行 總資產7.84億
CS Bank成立於1997年，屬於極少數在菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行，分別受到菲律賓中央銀行及菲律賓證券交易所的高度監管，在菲律賓擁有34間分行/辦事處，其中大部分位於馬尼拉大都會地區。截止去年底，CS Bank總資產約為56.53億菲律賓披索(約7.84億港元)。
中策資本由恒生銀行(011)前行政總裁及香港上海滙豐銀行前執行董事柯清輝領導，淨資產超過22億元，符合銀行控股家族引入戰略股東的要求。中策資本簡稱是CSC，而CS Bank簡稱CSB，交易完成後，賣方仍持有CS Bank的控股性權益，中策資本有意與賣方保持合作關係，探索不同的合作機會。
柯清輝：未來逐步擴展其他東南亞市場
中策資本主席柯清輝表示，東南亞經濟正處於高速增長階段，金融市場的發展潛力龐大，其中菲律賓每年的GDP增長超過5%，而銀行業作為百業之母，滲透度卻偏低。菲律賓人口超過1.2億，約一半人未有銀行戶口，加上出生率高，人口年齡中位數只是25歲，由此可見，菲律賓的金融市場充滿活力，發展潛力巨大。另一方面，香港作為國際金融中心，在傳統金融、新興金融科技及可持續金融等領域，皆有豐富經驗，可以為香港及內地商業機構在東南亞投資提供高質量的金融服務，發揮超級聯繫人、超級增值人的作用。「我們有信心，以收購菲律賓CS Bank權益作為公司戰略性業務發展的重要第一步，未來逐步擴展至其他東南亞市場。」