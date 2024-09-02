柯清輝出手！中策資本攻東南亞 逾億收購菲律賓CS Bank權益

中策資本宣布，計劃以總代價7.36億菲律賓披索(約1.02億港元)，收購在菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行Citystate Savings Bank(CS Bank)的26.8%權益，交易作價相等於該銀行的資產淨值2.4倍。集團指，收購作價綜合考慮CS Bank的資產價值、銀行牌照的稀有價值以及銀行的商業網絡等因素；收購是集團致力拓展東南亞金融市場，銳意打造一個創新綜合金融平台而踏出的重要第一步。是項收購須獲得菲律賓中央銀行及監管機構審批，預計今年底前完成。

菲律賓擁 34 間分行 總資產 7.84 億

CS Bank成立於1997年，屬於極少數在菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行，分別受到菲律賓中央銀行及菲律賓證券交易所的高度監管，在菲律賓擁有34間分行/辦事處，其中大部分位於馬尼拉大都會地區。截止去年底，CS Bank總資產約為56.53億菲律賓披索(約7.84億港元)。