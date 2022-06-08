柳暗花明｜建銀下半年樂觀 看升16% 港股憧憬見底 料震盪向上

港股在21,500關整固之際，大行對下半年前景漸見樂觀。建銀國際以「柳暗花明」為題發表報告，指大市上半年大機會已見底，下半年料震盪向上，料恒生指數在20,000點至25,000點反覆，意味潛在最高升幅16%或近3,500點。另有大行籲為內地主要城市解除封控部署，當中美團(3690)躋身多間大行的焦點名單。
恒指昨失122點或0.6%，報21,531點；恒生科技指數報4,599點，失2點或0.1%。主板成交額1,401億元。
建銀國際認為，美國通脹有望已階段性見頂，市場憂慮轉向因緊縮政策引致的衰退，下半年政策風向視8月底的Jackson Hole峰會及9月聯儲局議息，但倘中美跨境監管有實質進展，及美國取消部分對華關稅，已足以成為升市催化劑。該行料國企股指數下半年波幅6,800點至8,700點；科技股指數波幅介乎3,800點至5,800點，並推介10隻焦點股。
瑞信籲部署內地解封 薦九毛九
另外，瑞信發表內地封控後的投資部署報告，指在部分區域仍未解封下，以人流相關的活動仍為主要復甦動力，因此體育用品、網購、房產及送餐業仍主要受惠。該行認為受惠的港股包括中國建築(3311)、中國中鐵(390)、永達汽車(3669)、吉利汽車(175)、海爾智家(6690)、李寧(2331)、美團、同程旅行(780)、百勝中國(9987)、中國重汽(3808)、龍湖集團(960)、九毛九(9922)、京東集團(9618)及綠城服務(2869)等。
大摩中港焦點股 納美團中石油
美團同時上榜摩根士丹利的最新中港焦點股名單，大摩相信內地解封後，美團會為未來6至12個月表現最佳的股份之一。該行同時將中國石油(857)納入名單，認為集團今年業績將為過去10年來最好，加上估值仍低企，料可提供良好風險回報；至於被剔出的港股為山東黃金(1787)。