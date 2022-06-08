柳暗花明｜建銀下半年樂觀 看升16% 港股憧憬見底 料震盪向上

港股在21,500關整固之際，大行對下半年前景漸見樂觀。建銀國際以「柳暗花明」為題發表報告，指大市上半年大機會已見底，下半年料震盪向上，料恒生指數在20,000點至25,000點反覆，意味潛在最高升幅16%或近3,500點。另有大行籲為內地主要城市解除封控部署，當中美團(3690)躋身多間大行的焦點名單。

恒指昨失122點或0.6%，報21,531點；恒生科技指數報4,599點，失2點或0.1%。主板成交額1,401億元。

建銀國際認為，美國通脹有望已階段性見頂，市場憂慮轉向因緊縮政策引致的衰退，下半年政策風向視8月底的Jackson Hole峰會及9月聯儲局議息，但倘中美跨境監管有實質進展，及美國取消部分對華關稅，已足以成為升市催化劑。該行料國企股指數下半年波幅6,800點至8,700點；科技股指數波幅介乎3,800點至5,800點，並推介10隻焦點股。