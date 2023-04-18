梁志堅：本港樓市已沒炒賣　重申辣招一早「名存實亡」

香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅接受傳媒訪問時指，樓市辣招一早「名存實亡」，現時本港樓市已沒炒賣情況，促政府撤辣。對於昨日(17日)未獲邀與夏寶龍會面，梁志堅強調「無失望」，又指不意味地產商不獲重視，個別會員已在不同場合與夏寶龍見過面。

辣招一早「名存實亡」

梁志堅說，辣招在過去幾年是有需要，但經過逾10年，形容使命已達並名存實亡，目前幫不到政府稅收；他估計現時有關稅收每年只得數十萬元，相對以往數以億元計，相差甚遠，形容辣招「阻住地球轉」。

梁志堅明白政府顧慮一旦撤辣樓市炒賣情況會急升，但他認為現時不會再有類似情況；他又表示，辣招對首次置業人士沒有影響，卻阻礙政府招攬人才，因為這些人才來港買樓，需要在7年後才退回有關稅款，重申希望政府撤辣，協助人才解決居住問題。

對於入市時機，梁志堅預計，於9月市況會有較明顯反彈，指雖然目前樓市表現一般，但已正在慢慢復甦，已屬適合上車客入市時機。