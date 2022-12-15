梁鳳儀接替歐達禮任證監會CEO

外電引述消息指，證監會擬任命現副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀，將接替歐達禮(Ashley Alder)出任行政總裁一職，預計最快今日收市後公布。

證監會在收市後公布委任梁鳳儀出任行政總裁，任期3年，由2023年1月1日起生效。該會主席雷添良表示，梁鳳儀憑藉其視野及遠見、淵博的監管知識和敬業樂業的態度，一直備受同儕、同僚和相關持份者敬重。她在處理高度複雜的監管事宜和倡導監管措施方面，成績斐然。他深信，梁鳳儀在新崗位上會一如既往，竭誠為證監會服務。她的領導將有利於本會繼續實踐其策略目標，以及履行其在保障投資者，維持市場廉潔穩健和質素，鞏固本港金融市場競爭力方面的職責，期待與其在未來3年緊密合作。

梁鳳儀表示，未來將加倍努力，繼續保持證監作為世界級市場監管機構的地位。為此，證監會將致力確保香港的監管框架和市場基建切合其目標，令香港這個極其重要的國際金融中心繼續蓬勃發展，並日益加強與內地和世界各地市場的聯繫。

根據資料顯示，在加入證監會前，梁鳳儀於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。此前，則於金管局服務14年，並在最後8年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表。過去多年公職生涯中，一直負責金融市場監管、發展及國際合作事務。她曾籌組各亞洲中央銀行推出亞洲債券基金；協助香港發展人民幣業務；促成中國財政部在離岸人民幣市場發行以人民幣計價的國債及其他投資產品。此外，之前她亦曾在《亞洲華爾街日報》擔任記者10年。

證監會今年7月曾公布，於2011年加入該會的歐達禮將會離任，並於明年1月出任英國金融市場行為監管局主席一職。