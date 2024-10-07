梁鳳儀：中央為市場注入強心針　證監會繼續打擊唱高散貨

她接受多份報章訪問時表示，無論成交多少，證監會一如既往進行穿透式監管，留意市場有否過度風險，又指港交所完全有能力處理大量成交，暫時未見到因為股市流量大增而引致的限制，當局恒常監管經紀孖展融資是否超標等情況，亦未發現異常。

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，中央釋出強烈訊號，為市場注入一劑強心針，令國際投資者回復對香港及內地股票的信心，估計他們正開始追貨。

虛擬資產交易平台發牌過渡期今年6月結束，有11間平台申請者「被當作獲發牌」。梁鳳儀指，近日已陸續完成對有關平台首階段現場審查，預期最快年底有條件向合資格平台發牌，又提到今年2月推出「跨境理財通2.0」，已有14家券商準備就緒。

沙特當局上月已批准首隻投資於香港上市股票的基金在當地上市。梁鳳儀期望該隻ETF在本月底前掛牌買賣，至於第2隻同樣追踪香港股票的ETF亦在籌備當中。

今年是證監會成立35周年，梁鳳儀表示，公開市場及資產管理很多時候都相輔相成，證監會對兩條腿發展都重視，又強調保障市場公平、提升市場競爭力都是證監會未來重點，執法行動除了打擊「唱高散貨」騙局，也留意到部分股份谷高市值博入指數。