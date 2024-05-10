椰樹集團廣告寫「用椰汁擦乳」被罰40萬人幣　公告：是科普教育非宣傳

以售賣「椰樹牌椰汁」聞名的椰樹集團，本月初因一則廣告被海口市市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元。當局指，廣告上寫有「用椰汁擦乳」等低俗字句，違背公序良俗。其後椰樹集團發公告表示不服，更回應是科普教育非宣傳。

宣傳使用「用椰汁擦乳」等語句 內媒報道，5月6日，椰樹集團被海口市市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元。據當局違法事實顯示，椰樹集團在自設網站發布的宣傳圖文，出現使用國家機關工作人員進行商業營銷的情形，並使用「用椰汁擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」等違背公序良俗的廣告語。 當局又指，椰樹集團的行為違反《中華人民共和國廣告法》第9條第2項、第7項和第17條的規定，依據《中華人民共和國廣告法》第57條第1項的規定，故對椰樹集團進行處罰。