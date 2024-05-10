椰樹集團廣告寫「用椰汁擦乳」被罰40萬人幣　公告：是科普教育非宣傳

以售賣「椰樹牌椰汁」聞名的椰樹集團，本月初因一則廣告被海口市市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元。當局指，廣告上寫有「用椰汁擦乳」等低俗字句，違背公序良俗。其後椰樹集團發公告表示不服，更回應是科普教育非宣傳。
宣傳使用「用椰汁擦乳」等語句
內媒報道，5月6日，椰樹集團被海口市市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元。據當局違法事實顯示，椰樹集團在自設網站發布的宣傳圖文，出現使用國家機關工作人員進行商業營銷的情形，並使用「用椰汁擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」等違背公序良俗的廣告語。
當局又指，椰樹集團的行為違反《中華人民共和國廣告法》第9條第2項、第7項和第17條的規定，依據《中華人民共和國廣告法》第57條第1項的規定，故對椰樹集團進行處罰。
椰樹集團：我不服
日前椰樹集團就事件發表聲明，聲明指，該宣傳是集團在自己的官網上轉載，形容「用椰汁擦乳」是科普教育不是商業廣告。對於被罰40萬，集團說，「一擔心，兩不服」。
集團表示，擔心自家品牌被毀，令上下遊企業近兩萬員工的飯碗被,砸，也令海南近50萬椰農的椰子賣不出；集團又稱，獲得時任國家主席江澤民的兩次肯定，更被國務院定為全國百戶改制試點，認為自家宣傳不是商業廣告，而是歷史教育。
椰樹集團2023年銷售額達50億增逾3%
據資料顯示，椰樹集團在2023年，椰樹集團實現全年總銷量70萬噸，年增10.26%；銷售額50億元，年增3.08%；上繳稅金6.82億元，年增15.39%。
此外，椰樹集團由2010年至2023年，已連續14年位列海口市工業企業產值第二名、稅金第三名，集團亦托企業改革及嚴懲幹部貪腐等舉措，實現快速發展。