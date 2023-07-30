楊惠妍突捐碧桂園服務兩成股份 背後原因……

碧桂園服務主席楊惠妍，將捐贈其持有該股約6.74億股股份，予其妹妹楊子莹所持的國強公益基金會(香港)。(網上圖片)

碧桂園服務(6098)指，其控股股東、主席楊惠妍及其全資持有的必勝有限公司，與國強公益基金會(香港)於今年7月29日簽署贈與契據。根據贈與契據，贈與人將捐贈該股約6.74億股股份，或佔該公司已發行股份約20%，予國強公益基金會(香港)，作為慈善公益用途。

仍持有約 16.12%股權

捐贈完成後，楊惠妍將直接和間接擁有該公司約5.43億股股份，佔已發行股份 約16.12%；她將繼續直接和間接控制本公司約12.18億股份的投票權，當中包括捐贈股份的投票權，佔該公司已發行股份投票權約36.12%。

該股指，楊惠妍已獲得證監會企業融資部執行董事的裁定，根據香港公司收購及合併守則規則26.1註釋6(a)，她及楊子莹或國強公益基金會(香港)不會因捐贈而觸發對該股份的強制全面要約收購義務。