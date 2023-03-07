業績之後｜九置吳天海：零售人手短缺 復原需時

吳天海表示，零售業在今年內全面復原的機會不高。(蘇文傑攝)

九龍倉置業(1997)主席吳天海於去年全年業績記者會上表示，集團去年受新冠疫情及環球息口上升影響，利率開支增加，坦言目前利率仍然偏高，但集團能夠應付問題不大，加上去年投資物業估值撥備達150億元，屬過往較高水平，拖累去年整體業績表現；惟派息仍可持平，意味集團的基礎盈利大致不變。

吳天海稱，2023年陸續出現「好兆頭」，如消費及酒店訂房表現均見好轉，不過只是初步表現，仍需時全面復常。中港恢復全面通關，但可能受到證件、運力及航班等因素影響，現時旅客數字仍算偏低，他估計今年訪港旅客人數「絕非三幾個月可以復原」，今年內可以全面復原的機會不高，本地零售全面恢復亦需要時間。不過目前零售行業人手短缺，若一下子過多人來港旅遊，服務水平或未達要求。

「揀租客」影響出租率

集團經營的尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場，截至去年底的零售出租率同為94%，相對處於低位水平。吳天海強調，集團出租時會「揀租客」，目的並非「填滿就算」，而是著重租戶組合，希望為客人提供最高的購物享受，故出租率非為首要指標，每個租戶均是經過揀選，相信未來會填補相關空缺。

傾向大型地皮才參與競投

對於本港近期接連有地皮以低價批出甚至流標收場，吳天海表示，集團在投地方面不算活躍，因對地皮的規模要求較嚴格，傾向較為大型才會參與競投；現時商業經營環境整體而言，與以前相比轉差，供求方面出現失衡情況，不過目前零售市況有所回暖，相信市場始終會恢復。對於本港前景，他坦言「香港始終係個可愛既地方」，集團有約95%資產於香港，「香港好，集團有機會好；香港唔好，集團絕對有大影響。」

九倉置業截至去年底由盈轉虧，蝕逾88億元，基礎盈利亦跌5%。全年派息1.31元，末期息0.61元。九置全日收報44.25元，跌0.45元或1%，成交金額287萬元。