業績之後｜太古地產：港寫字樓市況仍疲弱 看好下半年零售表現

太古地產(1972)行政總裁彭國邦於業績記者會上表示，自年初中港通關後，內地旅客來港數目增加，本港零售表現有明顯復甦，集團旗下商場，包括金鐘太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉於第二季度保持強勁增長動力，其中太古廣場和東薈城名店倉的零售銷售額較去年同期增長60%，對下半年保持正面看法。本港住宅方面，他透露，未來會繼續推售灣仔星街「EIGHT STAR STREET」及黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」第4A期。

暫未見有新需求出現

彭國邦稱，受辦公樓供應增加及經濟前景不明朗影響，香港寫字樓市道仍然疲弱，並坦言暫未見有新需求出現，惟集團旗下辦公樓物業組合仍表現穩定，其中金鐘太古廣場、太古坊港島東中心及太古坊一座的出租率達到97%；香港整體辦公樓租用率達94%的高位水平(不包括去年9月落成的太古坊二座)。由於續租、新租約及租金檢討時的租金水平較2020年市場高峰位有所下調，因此租金調幅暫仍錄得負增長。

他續稱，出售非核心資產是集團的長期計劃，於過去數年都有出售非核心物業，會持續檢討旗下所有的財產，如2020年起拆售旗下鰂魚涌太古城的車位，迄今已售出整體的84%，下半年會繼續推售。