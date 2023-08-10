業績之後｜太古地產：港寫字樓市況仍疲弱 看好下半年零售表現

太古地產(1972)行政總裁彭國邦於業績記者會上表示，自年初中港通關後，內地旅客來港數目增加，本港零售表現有明顯復甦，集團旗下商場，包括金鐘太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉於第二季度保持強勁增長動力，其中太古廣場和東薈城名店倉的零售銷售額較去年同期增長60%，對下半年保持正面看法。本港住宅方面，他透露，未來會繼續推售灣仔星街「EIGHT STAR STREET」及黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」第4A期。
暫未見有新需求出現
彭國邦稱，受辦公樓供應增加及經濟前景不明朗影響，香港寫字樓市道仍然疲弱，並坦言暫未見有新需求出現，惟集團旗下辦公樓物業組合仍表現穩定，其中金鐘太古廣場、太古坊港島東中心及太古坊一座的出租率達到97%；香港整體辦公樓租用率達94%的高位水平(不包括去年9月落成的太古坊二座)。由於續租、新租約及租金檢討時的租金水平較2020年市場高峰位有所下調，因此租金調幅暫仍錄得負增長。
他續稱，出售非核心資產是集團的長期計劃，於過去數年都有出售非核心物業，會持續檢討旗下所有的財產，如2020年起拆售旗下鰂魚涌太古城的車位，迄今已售出整體的84%，下半年會繼續推售。
內地經濟放緩未見影響集團表現
主席白德利表示，內地經濟放緩未有影響集團上半年的業務表現，於內地商場的零售銷售按年錄得四成增長，而內地及東南亞的投資屬集團的策略性長期計劃，集團的1,000億元投資計劃中，迄今已承諾投放約40%的資金，在香港、內地及東南亞三個核心市場中，對這些地區前景充滿信心。
至於內地寫字樓表現，彭國邦指，位於廣州太古匯辦公樓及北京頤堤港一座的出租率維持90%或以上；上海香港興業中心一座及二座出租率更高達98%，其續租租金亦錄得正面增長，每平方米最新租金為每月介乎300多至400多元人民幣。預期下半年北京的續租租金可錄正增長，現每平方米每月租金介乎200多至300多元人民幣，惟廣州項目租金表現相對疲軟。