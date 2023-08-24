業績之後｜恒安：經濟放緩影響微 料下半年利潤改善

恒安國際相信在未來半年至1年，木槳價格仍可維持現水平，有利毛利；圖左起為李偉樑、許清流、主席施博文及副總裁許清池。

恒安國際(1044)公布上半年純利按年少4%，至12.3億元人民幣，毛利率亦由35.2%，回落至31%。集團行政總裁許清流表示，木漿價格早前的急升受累地綠政局及疫情，是非理性上升，惟價格在第二季已見下調，目前雖然有少許反彈，但相信在未來半年至1年仍可維持現水平，因此估計今季毛利會見改善；同時，雖然成本會持續見到下降，惟集團亦會作出平衡，視乎市情況調整費用投放，以及調整產品組合，有信心下半年利潤環比仍會見到改善。

恒安業績｜難加價 專注提升新零售需求

他又指，行業存在競爭，難以上調價格，但亦不會犠牲毛利來提高覆購率，會專注提升品牌及新零售推動需求。對於內地增長動力放緩，許清流表示對所有行業均見影響，惟對紙巾業務影響相對低，因為大部分均為生活必須品，指集團直接影響不大。他又指，雖然內地出生率下降，嬰兒紙尿片見到單位數下跌，但成人紙尿褲隨人口老化問題，生意明見顯增長。