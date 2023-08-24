業績之後｜恒安：經濟放緩影響微 料下半年利潤改善

恒安國際(1044)公布上半年純利按年少4%，至12.3億元人民幣，毛利率亦由35.2%，回落至31%。集團行政總裁許清流表示，木漿價格早前的急升受累地綠政局及疫情，是非理性上升，惟價格在第二季已見下調，目前雖然有少許反彈，但相信在未來半年至1年仍可維持現水平，因此估計今季毛利會見改善；同時，雖然成本會持續見到下降，惟集團亦會作出平衡，視乎市情況調整費用投放，以及調整產品組合，有信心下半年利潤環比仍會見到改善。
恒安業績｜難加價 專注提升新零售需求
他又指，行業存在競爭，難以上調價格，但亦不會犠牲毛利來提高覆購率，會專注提升品牌及新零售推動需求。對於內地增長動力放緩，許清流表示對所有行業均見影響，惟對紙巾業務影響相對低，因為大部分均為生活必須品，指集團直接影響不大。他又指，雖然內地出生率下降，嬰兒紙尿片見到單位數下跌，但成人紙尿褲隨人口老化問題，生意明見顯增長。
對於融資成本問題，許清流指集團財務健康，上半年錄淨現金流入，並指雖然借貸利率上升，但集團以超短期融資作對沖，將低息借款存入銀行，獲得的利息回報豐厚，足以抵銷借貸成本並錄利潤。至於人民幣持續貶值下錄得的匯兌虧損，他指是所有行業都要面對的問題，對集團業務的確不利好，目前會以盡快兌換外匯的策略，將虧損降至最低。
恒安業績｜以超短期融資對沖借貸成本
財務總監李偉樑亦指，上半年匯兌虧損收窄50.4%，主要由於香港公司的應收內地附屬公司人民幣股息金額大降，而上半年所產生的1.82億元人民幣匯兌虧損，大部分是採購原材料時產生。至於集團會否續以超短期融資作對沖，他指要視乎情況，不排除會再作出類似操作，但強調集團財務穩健，會審慎投資。
恒安今日收報29.1元，升0.3元或1%，成交額3,950萬元。