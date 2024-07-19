業績亮麗｜台積電升盈利展望 晶片股穩

周三晶片股受美國兩大總統候選人夾擊：現任總統拜登聲稱向盟友施壓要求收緊輸出晶片技術予中國，而參選的前總統特朗普則表示台灣搶走美國晶片業，兩消息夾擊令晶片股周三受壓，費城半導體指數大跌6.81%。不過，台積電昨下午公布超預期業績，更上調2024銷售額增速至高於20%的區間中段，令晶片股和M7科技股早段都向上，台積電更收復超過1.5%失地。 先進製程銷售高達67% 作為AI大浪受惠核心公司之一，台積電公布第二季業績，淨利潤2,478.5億元新台幣，按年升36.3%，高過預期的2,350億元新台幣；並超出了季內指引上限。期內，台積電的3納米、5納米和7納米「先進製程」銷售佔比達67%，當中3納米製程收入貢獻明顯提高。

公司的財務比率亦雙雙高於早前的業績展望，台積電第二季經營利潤率為42.5%，按年、按季都升0.5個百分點，此前展望為40%至42%。毛利率為53.2%，雖然按季升0.1個百分點，但按年跌0.9跌個百分點，此前展望為51%至53%。 台積電董事長兼總裁魏哲家表示，把公司今年銷售額增速指引上調至高於20%區間中段，他又形容，客戶需求非常高，希望於2026或27年可否達至供需平衡。 台積電績優 推動晶片科技股站穩 受消息帶動，截至晚上10點，台積電升1.5%，連帶昨晚被拜登政府點名的ASML都升0.6%。周三爆挫接近一成的ARM反彈0.2%，周三瘦身6.6%的英偉達，也反彈2.2%。而七大科技股包括：Meta、谷歌、蘋果、微軟、特斯拉、亞馬遜和英偉達都有反彈。不過，反彈力度無法填補昨日的跌幅。