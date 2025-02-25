業績優股價揚 4年首增分派 中電息率近5厘

中電控股(002)業績驚喜！中電昨公布去年底止全年純利按年大升76.4%，至117.42億元，勝預期；同時增加末期分派4%，至1.26元，全年分派3.15元，多1.6%，為2020年後首次增加派息，令市場驚喜。中電業績報捷下昨帶動股價逆市升3%，以昨收市價66.4元計，股息率仍高達4.7厘。
中電去年度營運盈利在計入公平價值變動前增 8.1%，至109.49億元；收入錄909.64億元，升4.4%；每股盈利4.65港元。分區表現方面，去年香港營運盈利多0.8%，至88.95億元，而去年香港住宅售電量升2.8%；商業售電量多1.5%；基建及公共服務亦升2.6%。相反，製造業則跌1.3%。至於內地的營運盈利錄18.51億元，跌10.7%；而澳洲EnergyAustralia去年虧轉盈，錄5.91億元營運盈利。
花旗叫買 目標價80元
花旗指，中電業績超出市場預期3.1%，除了因為香港營運穩定，亦受惠澳洲盈利轉正，同樣又認為增加派息會有正面驚喜。該行給予中電目標價80元，潛在升幅20.5%，評級為「買入」。
澳洲轉賺 引新股東持開放態度
中電期內澳洲業務綜合收入增4.4%，至909.64億元，對於EnergyAustralia營運表現提升，集團首席執行官蔣東強表示，希望2028年中關閉雅洛恩電廠後，引入更多可再生能源及靈活項目，令業務在波動的發電市場上表現相對穩定。他又承認，澳洲業務整體減碳需要資金多，因此對引入新股東持開放態度；而中電的政策是除中港核心市場外，其他地區會採取自負盈虧策略，不會投入更多資金。至於開發新市場，他指首先會聚焦台灣，中期會探索越南及老撾市場。
對於電價調整，蔣東強表示要考慮一藍子因素，並指國際燃料價格見放緩，由於中電的燃料收費有每月調整機制，如燃料價格下跌情況持續，會適時調整。