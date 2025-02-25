業績優股價揚 4年首增分派 中電息率近5厘

中電控股(002)業績驚喜！中電昨公布去年底止全年純利按年大升76.4%，至117.42億元，勝預期；同時增加末期分派4%，至1.26元，全年分派3.15元，多1.6%，為2020年後首次增加派息，令市場驚喜。中電業績報捷下昨帶動股價逆市升3%，以昨收市價66.4元計，股息率仍高達4.7厘。

中電去年度營運盈利在計入公平價值變動前增 8.1%，至109.49億元；收入錄909.64億元，升4.4%；每股盈利4.65港元。分區表現方面，去年香港營運盈利多0.8%，至88.95億元，而去年香港住宅售電量升2.8%；商業售電量多1.5%；基建及公共服務亦升2.6%。相反，製造業則跌1.3%。至於內地的營運盈利錄18.51億元，跌10.7%；而澳洲EnergyAustralia去年虧轉盈，錄5.91億元營運盈利。