業績公布｜保誠全年經調整經營溢利增8%　第二次中期息派13.04美仙

年度保費等值銷售額增加9%至43.93億元；新業務利潤減少11%至21.84億元，因銷售額升幅被利率上升及業務組合效應所抵消。

期內，股東應佔溢利錄得9.98億美元，去年同期虧損20.42億美元，每股盈利36.5美仙；第二次中期現金股息每股13.04美仙。連同第一次中期現金股息每股5.74美仙，集團的2022年現金股息合共為每股18.78美仙，增長9%。

歐洲業務經營溢利增加15%

期內，歐洲內含價值經營溢利按年增加15%至39.52億元，歐洲內含價值股東權益為422億元，相當於每股1534美仙。超出集團訂明資本要求的集團監管股東資本盈餘為156億元，相當於覆蓋率為307%，2021年為320%。壽險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘增加9%至21.93億元。

執行總裁：今年首兩月年度保費銷售錄得增長

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）指，去年是集團轉型為一間專注亞洲及非洲業務的公司的首個完整年度，在疫情影響及宏觀經濟波動下，再次錄得穩健業績表現。

華康堯稱，整個地區取消疫情大部分限制，加上中國內地經濟逐步開放，為今年奠定良好開局，銷售額按年錄得理想增長，截至今年2月止兩月的集團年度保費等值銷售額，較去年增加 15%。

在香港，隨著當局放寬旅遊限制，來自中國內地的跨境流量逐漸增加。香港業務方面，客戶對儲蓄產品需求殷切，帶動今年首兩月的年度保費等值銷售額增長。