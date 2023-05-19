業績報捷｜菜鳥 雲智能 盒馬上榜 阿里預告年半內拆3業務

阿里巴巴(9988)昨交出勝預期業績，且詳細公布今年3月重組獨立拆出六大業務後，部分業務的上市計劃進度，當中已有上市目標時間者包括雲業務、菜鳥及盒馬，全部擬在未來6至18個月完成分拆，當中雲智能擬以向股東分配股息的方式實現上市。
阿里昨放榜前造好，收市報87.75元，升2.3元或2.7%，成交額63.6億元。截至本港時間昨晚9時半，阿里美國預託股(ADS)拆算報85.1元，較港低3%。
雲智能擬以派股方式上市
阿里指，雲智能在分拆前，計劃通過私募融資引進外部戰略投資者，而分拆計劃需要重組相關資產、負債及合同、實施員工股權激勵計劃、適當的市場條件，分拆將會按照對股東最為節稅的方式進行，目標是在未來12個月完成。
國際數字擬融資 未提時間表
至於菜鳥及盒馬的上市計劃亦已獲董事會批准啟動，目前阿里持有菜鳥67%股權，目標是在未來12至18個月完成上市；盒馬則預計在未來6至12個月內完成。至於早前亦傳出會在美國掛牌的阿里國際數字商業集團，阿里則未有提及上市時間表，只提及已啟動探索對外融資。
去年經調整利潤增4% 勝預期
業績方面，阿里3月底止全年純利725.09億元(人民幣，下同)(約805億港元)，按年多17%，勝預期，主要由於經營利潤增長及所持有的股權投資的公允價格變動而產生的淨虧損下降所帶動，部分被權益法核算的投資收益下降及投資減值增加所抵銷；撇除把公允價值變動及投資減值等，非公認會計準則淨利潤1,413.79億元，多4%，亦勝預期。
集團去年收入8,686.87億元，多2%；經營利潤1,003.51億元，增長44%；每股收益3.43元。季度計，阿里上季純利235.16億元，去年同期虧損162.41億元；非公認會計準則淨利潤273.75億元，多38%；收入2,082億元，升2%。
阿里七大業務表現方面，中國商業去年度收入5,827.31億元，微降1%，經營利潤減0.2%，至1,721.91億元；國際商業收入692.04億元，多13%，經營虧損收窄至84.29億元；本地生活服務數入多12%，至501.12億元，經營虧損稍收窄至233.02億元；菜鳥的收入增長21%，至556.81億元，經營虧損亦稍收窄至36.22億元；雲業務收入772.03億元，多4%，經營虧損亦微減至51.51億元；數字媒體及娛樂收入314.82億元，少2%，經營虧損亦收窄至46.3億元；創新業務收入22.74億元，大減20%，經營虧損則微跌至94.09億元。
通義千問將融入阿里生態體系
對於人工智能發展，集團指今年4月阿里雲推出其最新的大語言模型(LLM)通義千問，在不久的將來，則計劃將新的大語言模型融入阿里生態體系內所有的業務應用程序中，進一步提升用戶體驗。為了讓企業客戶能夠從人工智能驅動的創新中獲益，阿里雲將在雲上讓客戶接入通義千問，並幫助他們為自己的業務場景開發定製化的大語言模型。集團指，自從該模型發布以來，已經收到來自各行業的超過20萬企業用戶申請接入通義千問的測試請求。