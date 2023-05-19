業績報捷｜菜鳥 雲智能 盒馬上榜 阿里預告年半內拆3業務

阿里巴巴(9988)昨交出勝預期業績，且詳細公布今年3月重組獨立拆出六大業務後，部分業務的上市計劃進度，當中已有上市目標時間者包括雲業務、菜鳥及盒馬，全部擬在未來6至18個月完成分拆，當中雲智能擬以向股東分配股息的方式實現上市。

阿里昨放榜前造好，收市報87.75元，升2.3元或2.7%，成交額63.6億元。截至本港時間昨晚9時半，阿里美國預託股(ADS)拆算報85.1元，較港低3%。

雲智能擬以派股方式上市

阿里指，雲智能在分拆前，計劃通過私募融資引進外部戰略投資者，而分拆計劃需要重組相關資產、負債及合同、實施員工股權激勵計劃、適當的市場條件，分拆將會按照對股東最為節稅的方式進行，目標是在未來12個月完成。

國際數字擬融資 未提時間表

至於菜鳥及盒馬的上市計劃亦已獲董事會批准啟動，目前阿里持有菜鳥67%股權，目標是在未來12至18個月完成上市；盒馬則預計在未來6至12個月內完成。至於早前亦傳出會在美國掛牌的阿里國際數字商業集團，阿里則未有提及上市時間表，只提及已啟動探索對外融資。

