業績增長｜快手首季虧損收窄至62.54億人民幣 收入增23.8%

快手科技(1024)公布首季業績，期內虧損收窄89.2%至62.54億元人民幣(下同)，收入同比增長23.8%至210.67億元，毛利率41.7%同比增加0.6個百分點。

非國際財務報告準則計算，首季經調整虧損淨額減少至37.22億元，去年同期虧損為56.5億元。經調整EBITDA虧損錄得15.51億元，亦較上年首季的虧損49.29億元有所收窄。毛利率達41.7%，按年提升0.6個百分點。

首季線上營銷服務收入增114億人民幣 直播收入增長8.2%

快手用戶數據在創新紀錄。首季快手應用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別增長17.0%及15.0%至約3.46億及5.98億。每位日活躍用戶日均使用時長128.1分鐘，同比增長29.0%及環比增長7.7%。

首季線上營銷服務收入增長32.6%至114億元，其中平台的廣告主數量同比增長超過60%。直播收入增長8.2%至78億元，包括電商業務在內的其他業務收入增長54.6%至19億元，主要由電商業務推動。2022年第一季度，電商交易總額增長47.7%至1,751億元，其中99%以上來自我們的閉環電商快手小店 。

快手公布業績前股價偏軟，全日跌3.9%。內地早前傳出董事長宿華疑因牽涉某案件，於4月底被有關部門帶走配合調查，令其股價一度急跌。快手隨即發聲明否認事件，更表示對此惡意傳播網絡謠言的行為，已經正式向公安機關報案並啟動相關法律，堅決維護公司和宿華的正當權益。

去年10月29日，宿華已辭去快手首席執行官一職，由聯合創始人程一笑接任。「新腕兒」引述快手內部人士稱，隨著宿華卸任首席執行官，包括原快手高級副總裁嚴強在內，宿華嫡系團隊均陸續退出快手一線管理。