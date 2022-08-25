業績失望｜科指5日瀉半成 逾半科企股 放榜翌日急挫

港股業績期步入高峰，但不少科企股業放榜後捱沽，令近月恒生科技指數明顯跑輸大市，單計昨日7隻科指業績股，已有5隻股價明顯急挫，跌幅介乎7%至12%；本報粗略統計19隻已公布中期業績的科指成分股，當中放榜翌日報跌者逾七成，單日跌幅逾3%者，亦超過一半，反映市場對科企成績表普遍失望。

科指近月接連跑輸恒生指數，昨急跌2.8%或114點，至4,026點，已連跌5個交易日，共挫半成，本月累跌7%，7月後本季更挫17.3%。至於恒指昨跌234點或1.2%，報19,268點，連跌3日共失2.6%，本月挫4.4%，本季跌11.8%。

小鵬季挫42% 大行降目標

至於昨日5隻暴瀉的科指股中，以次季虧損擴大的小鵬汽車(9868)全日瀉12.2%最傷，股價跌至上市後新低，連跌5日，今季已狂瀉42.4%。小鵬勁挫主要受累集團預期今季交付2.9萬至3.1萬輛電動車，即按季少10%至16%，觸發多間大行下調目標價，美銀證券將H股目標價由147元下調至120元，惟評級仍為「買入」；瑞信亦降美股目標價，由50美元，下調至36美元，惟評級仍為「跑贏大市」。

舜宇放榜後無升過 累失12%

至於金山軟件(3888)、京東健康(6618)、快手(1024)及萬國數據(9698)昨在放榜後分別跌9.8%、8.3%、8.1%及7.2%。事實上，多隻已公布中期業績的科企股，放榜後股價均走弱，如明源雲(909)及閱文集團(772)績後單日瀉逾7%；網易(9999)亦跌逾6%。而舜宇光學(2382)本月中放榜後未錄過升幅，至今累跌12.2%。

而空軍亦持續以科企股為目標轟炸，昨撇除ETF的10大沽空活躍股份中，科企股佔6隻，騰訊控股(700)昨沽空額高近10億元，快手及美團(3690)沽空分別高逾8億元及6億元。