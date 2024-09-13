業績普遍遜色 北水沽多過買 消費股跑輸

港股昨反彈逾百點重越牛熊線之際，成交卻未能配合，消費股份更明顯跑輸。昨六大跌幅藍籌股中，消費類股份佔五位，被瑞銀大降目標價的周大福(1929)表現最差，全日挫4.1%，其餘為內地消費股。摩根士丹利有報告，指板塊中期業績的收入及盈利均遜預期佔多，且北水上月大手流走，基本及資金因素均不樂觀。
除周大福外，華潤啤酒(291)昨亦逆市大挫3.5%，至22.11元，海底撈(6862)、海爾智家(6690)均挫逾2%，安踏體育(2020)大跌1.9%。另外，百威亞太(1876)、恒安國際(1044)、申洲國際(2313)及農夫山泉(9633)亦跌約1%。
大摩：安踏泡泡瑪特績優
大摩報告統計所覆蓋的內地消費類股份上半年或上季業績，指各行業的收入及利潤均以遜預期者佔多，當中運動用品股、化妝品利潤表現較佳；乳製品、家具及免稅品則遜色。表現較佳的企業有安踏及泡泡瑪特(9992)等；另外，該行指部分企業推出提出回報的政策，如增加派息及回購等，如安踏、蒙牛乳業(2319)、海爾智家及海底撈。
李寧思摩爾蒙牛 北水最愛
另外，該行又指上月62隻消費股中，有34隻的港股通錄走資，佔比55%；吸資只有27隻，其餘1隻未有吸資亦未有走資。北水持倉量佔流通比例的上升幅度最大的5隻消費股分別為李寧(2331)、思摩爾(6969)、蒙牛、海底撈及農夫山泉。相反，資金流出的有歐舒丹(973)、奈雪的茶(2150)、滔搏(6110)、海信及泡泡瑪特。
港股通3日151億淨買阿里
大市方面，恒生指數昨收報17,240點，升131點或0.8%，主板成交額917億元。滬深港股通昨轉吸資30.75億元，阿里巴巴(9988)連續3日錄淨買額，昨吸資35.13億元，累計3日吸資約151億元。美團(3690)昨漲2.4%，惟有2.53億元北水流走。