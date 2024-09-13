業績普遍遜色 北水沽多過買 消費股跑輸

港股昨反彈逾百點重越牛熊線之際，成交卻未能配合，消費股份更明顯跑輸。昨六大跌幅藍籌股中，消費類股份佔五位，被瑞銀大降目標價的周大福(1929)表現最差，全日挫4.1%，其餘為內地消費股。摩根士丹利有報告，指板塊中期業績的收入及盈利均遜預期佔多，且北水上月大手流走，基本及資金因素均不樂觀。

除周大福外，華潤啤酒(291)昨亦逆市大挫3.5%，至22.11元，海底撈(6862)、海爾智家(6690)均挫逾2%，安踏體育(2020)大跌1.9%。另外，百威亞太(1876)、恒安國際(1044)、申洲國際(2313)及農夫山泉(9633)亦跌約1%。