業績檢閱｜中資板塊豪爽 半數藍籌增分派 三成高息

港股全年業績期上周五結束，本報綜合已公布去年底止全年業績的71隻藍籌的股息分派統計，撇除特別息及股份分派等因素，當中35隻或49.2%全年派息按年錄升幅；有23股或32.4%的股息率最少有5厘，並以三桶油、內銀及中資電訊等板塊股息率較高。有分析認為，倘以派息持續性及股價前景綜合考慮，仍以三大中資電訊及本地公用股較值博。

三桶油躋藍籌五強 東方海外稱王

三桶油均躋身以上周五收市價計的去年恒指成分股股息率排行榜五強，以中海油(883)高達12.4厘，撇除特別息，全年股息大增3.8倍；惟以派息比率計，則以中國石化(386)高達65%最高，而三大油股過去1年股價均逆市錄明顯升幅，介乎14.5%至22%。另外，內銀股中的工中建三大藍籌股息率均逾7厘，惟建設銀行(939)及工商銀行(1398)過去1年股價均挫逾13%。至於中國移動(941)及中國聯通(762)股息率分別6.9厘及5.6厘，前者派息率高約66%，後者股價年飆45%。

至於超級派息王則為周期股東方海外(316)，全年派息47.112元，以上周五收市價150.2元計，股息率約31.4厘，惝計及中期及末期合共派發的35.256元特別息，全年豪派82.368元，股息率實質高達54.8厘，連特息的派息率達七成。

