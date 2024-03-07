業績驚喜｜股息率3.3厘 科企龍頭之冠 京東回購分派加碼 外圍揚

港上市科技股龍頭「ATMXJ」之一的京東集團(9618)昨交出令人驚喜業績，亮點包括末期息增加22.5%，至0.38美元(約2.964港元)；同時將快要屆滿的回購計劃延期並加碼，於截至2027年3月的未來36個月內，回購價值不超過30億美元(約234億港元)的股份。放榜前已率先炒高7.8%的京東，昨交出成績表後外圍繼續衝高，美股盤前一度較港再升近8%。

京東昨收報89.2元，單日大升6.45元，成交額19.2億元。截至本港時間昨晚10時，京東美股盤前折算港元報96.1元，急升15%，較港則高水7.8%。倘以昨日港股收市價計，京東股息率仍高達3.3厘，相較騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)歷史股息率分別0.9厘及1.4厘，以及未有派息的小米集團(1810)及美團(3690)，京東股息率冠絕科企龍頭。