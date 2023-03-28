業績│太興集團去年蝕4320萬　派末期息2.5仙　旗下一品牌收益卻逆市增3成

集團去年也獲得政府補助5,190萬元，當中包括收取與疫情相關的紓困補貼，用以支付員工薪酬及工資，令員工成本下降12.2%至9.49億元。

集團指，年內收益為26.75億元，減少15.7%，表示主要業務是受到疫情影響。儘管去年受全球通脹影響，食物價格備受壓力，但集團積極優化內部管理及採取有效的成本控制措施，毛利率提升至72.6%，增加0.3%；截至去年底，現金及現金等價物為2.83億元。

旗下一品牌收益卻逆市增3成

其中，東南亞美食品牌「亞參雞飯」逆市增長，收益按年顯著提升33.4%至1.9億元，佔集團總收益提高2.6個百分點至7.2%，期內在港增設5間分店，內地增設1間分店；旗艦品牌「太興」，收益減少28%至10.5億元，佔總收益降6.7個分點至39.4%；「敏華冰廳」收益則減少5.4%至7.2億元，佔總收益提高2.9個百分點至26.9%；台式休閒餐廳「茶木」收益則跌25.2%至2.73億元，佔總收益降至10.2%。

截至去年底，集團餐廳網絡擁有209間餐廳，按年減少10間，其中自營餐廳共207間，特許經營餐廳共2間，位於香港、內地及澳門分別為158間、50間及1間。

繼續擴闊業務版圖

集團表示，香港業務營業額在下半年開始回升，12月尤其明顯，集團對本港經濟復甦感到樂觀，即將增加在香港國際機場的分店，同時正審慎物色各遊客區的舖位，在選址和租金合適的條件下或將新增分店，繼續擴闊業務版圖。

內地方面，集團密切觀望其疫後復甦狀況，並已作好部署，將重心聚焦於大灣區。