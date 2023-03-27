業績｜日清食品全年溢利增4.2%　末期息每股增0.6至15.16仙　業務受惠即食麵銷量攀升

日清食品（1475）發布2022年全年業績，去年收入按年增加4.1%至40.3億元，溢利增加4.2%至3.2億元，相當於年內純利率7.9%。公司派末期股息每股15.16仙，按年升4.1%，相當於年內派息率50%。

本港業務收入增加7.4%

香港業務方面，由於上半年小麥粉、棕櫚油等原材料價格飆升，公司分兩個階段調整產品出廠價格。大部分產品獲得中高個位數的升幅，這有助緩解本集團因生產成本及原材料成本攀升而面臨更大壓力。來自香港業務的收入增加7.4%至15.75億元。

至於業務錄增長，集團解釋是受惠即食麵銷量攀升，包括品牌「合味道」、「出前一丁」等，加上部分被人民幣匯率及間歇性封鎖的負面影響所抵銷。

而集團毛利率由2021年的31.7%，提升0.5%至2022年的32.2%，集團指毛利率上升，主要是由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷原材料價格飆升所致。