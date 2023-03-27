業績｜日清食品全年溢利增4.2%　末期息每股增0.6至15.16仙　業務受惠即食麵銷量攀升

日清食品（1475）發布2022年全年業績，去年收入按年增加4.1%至40.3億元，溢利增加4.2%至3.2億元，相當於年內純利率7.9%。公司派末期股息每股15.16仙，按年升4.1%，相當於年內派息率50%。
本港業務收入增加7.4%
香港業務方面，由於上半年小麥粉、棕櫚油等原材料價格飆升，公司分兩個階段調整產品出廠價格。大部分產品獲得中高個位數的升幅，這有助緩解本集團因生產成本及原材料成本攀升而面臨更大壓力。來自香港業務的收入增加7.4%至15.75億元。
至於業務錄增長，集團解釋是受惠即食麵銷量攀升，包括品牌「合味道」、「出前一丁」等，加上部分被人民幣匯率及間歇性封鎖的負面影響所抵銷。
而集團毛利率由2021年的31.7%，提升0.5%至2022年的32.2%，集團指毛利率上升，主要是由於2022年香港及中國內地實施價格調整以抵銷原材料價格飆升所致。
內地業務增長溫和
中國內地業務的收入增長溫和，主要受疲軟的外匯匯率所致。收入增加2.1%至24.5億元，受益於地域擴張及杯裝即食麵銷量增加，但部分被分銷業務下降所抵銷。目前，來自中國內地業務的收入佔公司總收入60.9%。
料大中華區經濟將於年內回升
管理層表示，對各地區的長期業務發展持審慎樂觀的態度，並將繼續探索在此競爭激烈的環境 下如何有效減輕成本壓力。隨著中國內地重新開放，大中華區的經濟將於2023年回升。
在香港，隨著香港與內地恢復正常旅遊，預期入境旅遊將出現回暖。此外，政府主導的「你好，香港！」旅遊活動將進一步振興經濟，幫助鼓舞較高購買力及消費情緒；在中國內地，隨著人均消費增加，城鄉居民人均收入差距縮小，消費者消費持續增長。
管理層指，疫情給營商環境帶來的動盪及打擊仍存續，全球供應鏈系統中斷和大部分原材料的亦繼續，儘管原材料價格上漲帶來挑戰，集團依然致力於持續產品升級和成本優化。此外， 公司將繼續投資於生產程序及改進產品質量。