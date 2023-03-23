業績｜瑞聲科技去年盈利跌37.6%　收入按年增16.7%　重新派息12仙

而第4季的股東應佔溢利則為2.37億元，按年升11.79%。收入58.4億元，增21.36%；毛利率16.6%，跌3.9個百分點。

期內，瑞聲收入206.25億元，按年上升16.74%，主要是由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入以及光學業務貢獻增加；毛利率18.3%，跌6.4個百分點，主要是由於毛利率相對較低的業務收入佔比提升。

瑞聲各業務收入均增加

去年，聲學業務實現收入88.5億元，按年增長3.1%，毛利率28.1%，按年下降1.5個百分點，主要是由於安卓市場需求疲軟及安卓聲學產品出貨量較低導致毛利率下降。

光學業務實現收入32.2億元，按年增長34.7%，主要得益於光學模組業務進展順利及市場份額提升。電磁傳動及精密結構件業務收入72.8億元，按年上升29%，毛利率為21.3%，按年微降0.4個百分點。

展望：積極開拓新收入來源

瑞聲科技主席張宏江表示，儘管智能手機市場出貨量保持相對穩定，集團將持續加深與現有客戶的合作，爭取更多市場份額，持續研發投入，提升終端消費者體驗，也將持續關注提升運營效率以及加強現金流管理，為長期發展奠定基礎。

此外，集團會充分抓住車載市場機遇，開拓新收入來源，並為股東爭取最大化的回報。