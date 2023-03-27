業績｜GOGOX快狗打車去年虧損擴大至12億人幣　不作派息　股價創上市新低

GOGOX快狗打車去年虧損擴大至12億人幣，不作派息，股價創上市新低。(資料圖片)

收入按年增26.7%

年內，快狗打車來自企業服務的收入按年增加26.7%至4.7億元，集團指出，收入增加主要受惠於全球疫情及旅遊限制放寬，使於海外市場的收入激增，並於中國內地實現有機增長，特別於印度及韓國的收入增長強勁，其中印度增長達704.3%，且電子商務行業客戶對物流服務的需求亦持續增加。

集團指，來自平台服務的收入則按年減少5.4%至2.4億元，主要是由於疫情的負面影響令托運活動減少；至於增值服務的收入按年增加90%至5,680萬元，包括燃料卡服務、廣告服務、車輛保養和維修服務及轉介服務。

未來或探索汽車經銷新業務

管理層表示，展望未來，集團可實行增長戰略，包括惟不限於以輕資產模式擴展服務網絡、繼續擴大企業客戶基礎、加強集團的技術能力。

又指出根據市況及業務表現，打算通過與汽車製造商、車隊運營商及其他合作夥伴合作，探索提供汽車經銷服務的新業務線，以補充未來服務。