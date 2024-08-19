極兔速遞中期虧轉盈不派息　快遞服務收入增三成

極兔速遞（1519）公布，截至今年6月底止，集團扭虧為盈，純利錄得2,758.9萬（美元，下同），去年同期虧損6.41億元，每股基本收益0.3元，不派中期息。經調整溢利錄6,324.8萬元，去年同期虧損2.64億元。經調整EBITDA錄3.51億元，按年增加795.6%。

期內，上半年集團收入48.62億元，按年增加20.6%，主要來源於13個國家的快遞服務收入的增長。其中快遞服務收入增長33.7%至47.4億元；跨境服務收入減少88.4%至5,185.7萬元；租金收入增長22.3%至2,850.9萬元；銷售配件收入增長237.7%至2,858.5萬元。

極兔速遞執行董事、主席兼首席執行官李傑在業績中表示，展望未來集團將積極把握電商快遞發展這一重大歷史機遇，針對每個市場的需求和特性，結合在各個市場的地位，制定具有針對性的市場策略。

他又指，集團將進一步提升市場份額，鞏固市場地位；深化與所有電商平台的合作關係，並且持續擴展新客戶；進一步加強基礎設施建設，持續提高網絡質量和能力；加強精細化管理，提高運營效率，將中國經驗賦能到東南亞和新市場。

此外，恒指公司於8月16日收市後公布季檢結果，恒生國企指數將納入極兔速遞。所有變動將於2024年9月6日收市後實施，並於9月9日起生效。