熱門搜尋:
消委會 Chiikawa 宇多田光 自助餐優惠 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-19 17:50:00

極兔速遞中期虧轉盈不派息　快遞服務收入增三成

分享：
極兔速遞中期虧轉盈不派息　快遞服務收入增三成

極兔速遞中期虧轉盈不派息　快遞服務收入增三成

adblk5

極兔速遞（1519）公布，截至今年6月底止，集團扭虧為盈，純利錄得2,758.9萬（美元，下同），去年同期虧損6.41億元，每股基本收益0.3元，不派中期息。經調整溢利錄6,324.8萬元，去年同期虧損2.64億元。經調整EBITDA錄3.51億元，按年增加795.6%。

 

全球生活成本排名2024｜香港同新加坡排第幾？（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第10名：美國洛杉磯（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第9名：巴哈馬拿騷（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第8名：英國倫敦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第7名：美國紐約（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第6名：瑞士伯恩（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第5名：瑞士巴塞爾（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第4名：瑞士日內瓦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第3名：瑞士蘇黎世（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第2名：新加坡（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第1名：香港（am730製圖）

極兔快遞服務收入增三成

期內，上半年集團收入48.62億元，按年增加20.6%，主要來源於13個國家的快遞服務收入的增長。其中快遞服務收入增長33.7%至47.4億元；跨境服務收入減少88.4%至5,185.7萬元；租金收入增長22.3%至2,850.9萬元；銷售配件收入增長237.7%至2,858.5萬元。

adblk6

極兔速遞執行董事、主席兼首席執行官李傑在業績中表示，展望未來集團將積極把握電商快遞發展這一重大歷史機遇，針對每個市場的需求和特性，結合在各個市場的地位，制定具有針對性的市場策略。

他又指，集團將進一步提升市場份額，鞏固市場地位；深化與所有電商平台的合作關係，並且持續擴展新客戶；進一步加強基礎設施建設，持續提高網絡質量和能力；加強精細化管理，提高運營效率，將中國經驗賦能到東南亞和新市場。

此外，恒指公司於8月16日收市後公布季檢結果，恒生國企指數將納入極兔速遞。所有變動將於2024年9月6日收市後實施，並於9月9日起生效。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 