極端天氣｜保監局指9月颱風黑雨保險索償額達19億　保聯：的士索償涉及不少於540萬 (更新)

至於香港保險業聯會亦表示，據該會統計，截至今年11月，颱風蘇拉及9月初黑雨期間，與的士相關的索償不少於21宗，涉及索償金額不少於540萬港元。

本港九月初遭受兩宗極端天氣事件，保監局周一（4日）公布數據，指有關颱風蘇拉和黑雨中，索償總額達19億港元。該局又指，財產損壞佔索償總額86%。

保監局根據從保險業界收集到的數據， 指兩宗事件的索償總額達19億港元、總索償宗數為14,918宗。依數據顯示，涉及財產損壞和業務中斷的索償宗數為6,722宗，當中財產損壞和業務中斷，分別佔索償額16.38億和182.1萬，總數為16.39億元。其中財產損壞佔索償總額86%。

至於僱員補償、汽車和旅遊方面，數據顯示索償宗數則為8,196宗，其中汽車索償額達1.76億港元，佔財產損壞佔索償總額9%；其餘僱員補償和旅遊的索償額則為1,122萬及2,566萬港元。

保聯：的士涉及金額不少於540萬港元

此外，對於坊間有個別人士流傳在颱風或黑雨期間的士保險失效，香港保險業聯會指的士在颱風及黑雨期間仍受保險保障。

保聯數據指，兩宗事件中，與的士相關索償宗數不少於21宗，涉及金額不少於540萬元，意味平均每宗索償25.7萬元。

保聯又稱，只有21宗的士保險賠償個案，與的士車主購買汽車綜合保險（簡稱「汽車全保」）的比率偏低有關。據保監局2022年的數據顯示，全港18,800多輛的士中，只有4,000 多輛有購買全保，佔總數約22%。保聯亦呼籲的士業界，日後如希望獲得全面保障，當考慮購買汽車全保。