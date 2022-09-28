概念股飛｜炒黃金周 金沙兩日漲兩成

環球匯市稍喘穩下，港股昨隨A股拗腰倒升，十一國慶黃金周概念股繼續成資金追捧對象，包括餐飲股、濠賭股及航空股齊齊落鑊，當中美團(3690)飆4%，推升大市51點，成港股倒升火車頭，海底撈(6862)飆6.4%為現最好藍籌。惟目前大行最樂觀為濠賭股，預料行業將有重估潮，金沙中國(1928)昨再飆3.2%，兩日累升19.3%，至21.05元。

大行：澳門續獲中央支持

澳門早前宣布或在11月初恢復內地旅行團及電子簽證，冀日均遊客人數逐漸提升至4萬人，雖然距離2019年的日均10.8萬人次仍有距離，但滙豐研究發報告指，措施影響正面且有助當地經濟進一步復甦，而更重要是反映北京持續支持澳門。該行又指，過去7日澳門日均博彩收益1.5億澳門元，較8月的日均僅7,100萬澳門元明顯改善，維持看好金沙，評級「買入」，目標價維持21.5元。

花旗亦有報告亦指，澳門的放寬措施有助行業估值重估，而本月首25日博彩收入料26億澳門元，即上周日均1.5億澳門元，按周飆2倍，反映旅客數目漸復甦，配合國慶黃金周因素，預計復甦持續，因此將本月博彩收入預測由27.5億澳門元，上調至30億澳門元，對行業前景樂觀。