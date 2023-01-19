榮昌生物、翰森製藥多項藥物納入國家醫保目錄

榮昌生物（9995）公布，公司的抗HER2抗體藥物偶聯物（ADC）注射用維迪西妥單抗（RC48，品牌名稱：愛地希®）的兩項已獲批適應症均成功納入國家醫保目錄。

其中，維迪西妥單抗用於HER2表達局部晚期或轉移性尿路上皮癌（UC）患者的治療首次被納入國家醫保目錄。據公告內容，維迪西妥單抗針對具有大量未被滿足醫療需求的常見癌症，且是在中國第一個獲批上市的由國內公司自主研發的ADC產品。此前，維迪西妥單抗用於HER2局部晚期或轉移性胃癌（包括胃食管結合部腺癌（GEJ））患者的適應症於2022年首次被納入國家醫保目錄。

另外，翰森製藥（3692）旗下4款創新藥（含新適應症）被納入國家醫保目錄，包括甲磺酸阿美替尼片（商品名稱：阿美樂®）用於具有表皮生長因數受體（「EGFR」）外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（「NSCLC」）成人患者的一線治療；及用於治療既往經EGFR受體酪氨酸激酶抑制劑治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性NSCLC成人患者的二線治療。

另外兩隻被納入醫保目錄，是伊奈利珠單抗注射液（商品名：昕越®）用於治療抗水通道蛋白4（「AQP4」）抗體陽性的視神經脊髓炎譜系疾病（「NMOSD」）成人患者的治療；及甲磺酸氟馬替尼片（商品名稱：豪森昕福®）及聚乙二醇洛塞那肽注射液（商品名稱：孚來美®）。

綠葉製藥力撲素續約 維持醫保目錄內

綠葉製藥（2186）亦公布，集團的創新紫杉醇脂質體制劑—力撲素成功通過續約，維持原醫保支付標準列入中國《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年）》乙類範圍。力撲素說明書所有適應症，包括非小細胞肺癌、卵巢癌和乳腺癌均列入國家醫保報銷。

力撲素為集團的專利制備紫杉醇類制劑，運用創新的脂質體給藥劑，用於非小細胞肺癌、卵巢癌、乳腺癌等若干類癌症的化學治療。