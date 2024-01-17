樂華娛樂跌八成稱「不知悉原因」　TVB大股東黎瑞剛及阿里皆有份｜異動股 (更新)

禁售期將於周五屆滿

據樂華娛樂的招股文件指，樂華娛樂基石投資者、原有上市前股東有訂立禁售承諾契據，承諾上市日期起計為期12個月不減持，意味其禁售期將於本周五（19日）屆滿。

至於樂華娛樂亦有多個「明星股東」，包括TVB大股東黎瑞剛旗下的CMC，以及阿里巴巴影業（1060），兩者各自持有約12.3%樂華娛樂股權。

樂華娛樂亞洲各地瓣數多

樂華娛樂在亞洲各地有多項業務，其為中國第一家在韓國建立子公司的大型娛樂公司。中國方面擁有多名紅星藝人，包括王一博、范冰冰弟弟范丞丞；韓國方面則有組合EVERGLOW、TEMPEST等。最近亦有多名藝人參與TVB《亞洲超星團》節目。