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財經
2024-01-17 11:47:00

樂華娛樂跌八成稱「不知悉原因」　TVB大股東黎瑞剛及阿里皆有份｜異動股 (更新)

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異動股｜樂華娛樂曾跌8成，TVB大股東黎瑞剛及阿里巴巴皆有份。

異動股｜樂華娛樂曾跌8成，TVB大股東黎瑞剛及阿里巴巴皆有份。

經營內地娛樂公司的藝人管理企業樂華娛樂（2306）股價暴跌，是繼百果園（2411）後，再有半新股在股東禁售期將屆滿前暴跌。樂華娛樂周二（16日）晚間發公告，表示不知悉任何導致該等股價波動的原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料或內幕消息。

【1月17日更新】

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，1月3日更新。(am730製圖)

樂華娛樂股價曾跌8成

樂華娛樂周二（16日）股價曾跌8成，一度低見1.13元，創上市新低。據港交所資料顯示，樂華娛樂於2023年1月19日掛牌，當時上市價為4.08元，本月初一度炒升至8.25元的上市新高。

禁售期將於周五屆滿

據樂華娛樂的招股文件指，樂華娛樂基石投資者、原有上市前股東有訂立禁售承諾契據，承諾上市日期起計為期12個月不減持，意味其禁售期將於本周五（19日）屆滿。

至於樂華娛樂亦有多個「明星股東」，包括TVB大股東黎瑞剛旗下的CMC，以及阿里巴巴影業（1060），兩者各自持有約12.3%樂華娛樂股權。

樂華娛樂亞洲各地瓣數多

樂華娛樂在亞洲各地有多項業務，其為中國第一家在韓國建立子公司的大型娛樂公司。中國方面擁有多名紅星藝人，包括王一博、范冰冰弟弟范丞丞；韓國方面則有組合EVERGLOW、TEMPEST等。最近亦有多名藝人參與TVB《亞洲超星團》節目。

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