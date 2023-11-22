樓上告樓下？完美醫療入稟告醫思健康侵權　涉「廣告抄襲」(有圖)

醫美股戰場即將上映一場腥風血雨！前稱「必瘦站」的完美醫療（1830）表示，發現醫思健康（2138）多次抄襲其廣告，有感事態嚴重，正式向高等法院入稟控告及提出申索，並宣布已就涉違犯《版權條例》的情況向香港海關作出舉報。 截至11月22日下午3時50分，完美醫療股價升0.79%，報3.81元；醫思健康股價則跌4.78%，報2.19元。

完美醫療：醫思健康多次抄襲廣告 完美醫療發文指，發現EC Healthcare醫思健康及旗下DR Reborn多次抄襲廣告，「不論其拍攝手法、視覺影像、構圖及對白近乎完全複製本集團廣告，即構成侵犯知識產權的行為」，並附上兩間公司廣告對比圖。據圖片顯示，主要涉及解決鼻鼾廣告，用字、字款、圖像亦相似。

完美醫療續指，已就上述事宜可能違犯《版權條例》的情況向香港海關作出舉報，並由海關作出刑事調查。 兩公司辦公室為「樓上樓下」 據入稟狀所指，原告為完美醫療，被告為創豐聯有限公司、聯合（集團）投資有限公司及醫思健康。而公開資料顯示，完美醫療及醫思健康的辦公室，均位於旺角朗豪坊，分別位處51樓及50樓，即「樓上告樓下」。 完美醫療集團原名「必瘦站」，於2003年創辦，旗下另有Pefect Shape控股有限公司，以及深圳瘦必站美容纖體有限公司；醫思健康則於2016年上市，近日公司發盈警，指預期中期除税後溢利同比減少不多於80%。