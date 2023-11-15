樓價持續下跌　許正宇：沒出現銀行大規模向按揭借款人「Call Loan」

受美國年初加息影響下，港息攀升，加上多個金融機構下調本港住宅物業估值，樓價持續下跌。財經事務及庫務局局長許正宇被立法會議員謝偉俊問及，本港住宅物業業主被不同金融機構要求提早償還按揭貸款的情況，許正宇書面回覆指，沒有出現銀行大規模向按揭借款人「Call Loan」，又表示即使抵押物業價格下跌，從銀行取得住宅按揭貸款的借款人如能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款。

樓市泡沫爆破是無可避免現實，有學者指，香港樓價或需從高位挫60至75%。

許正宇指，現時住宅物業按揭貸款主要由銀行提供。雖然銀行業的負資產按揭貸款宗數於2023年第3季因樓價回落而有所上升，但銀行住宅物業按揭貸款的資產質素依然保持良好。其中，整體住宅按揭貸款拖欠比率由2021年12月底的0.04%，僅輕微上升至2023年9月底的0.07；負資產住宅按揭貸款拖欠比率更低，於2023年9月底為0.02。他指出，上述數字均遠低於以往高位，反映絕大部分按揭借款人都能繼續還款。

許正宇表示，據金管局了解，即使抵押物業價格下跌，從銀行取得住宅按揭貸款的借款人如能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款。因應銀行住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，並沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款的情況，又指商用物業按揭貸款的情況與住宅物業按揭貸款的情況相同，若調整額度，銀行亦會提早通知客戶並作好溝通，讓客戶有充分時間準備。

銀行按揭客戶沒出現大規模斷供情況

許正宇又被問及，有市民擔心樓市持續尋底會出現「call loan潮」，他回應，銀行一直審慎管理按揭貸款業務涉及的風險，2023年上半年新造住宅按揭貸款的平均按揭成數為59%，按揭借款人的平均供款與入息比率亦處於40%的低水平，均通過物業按揭貸款利率壓測，即使近期利率上升，樓價出現調整，借款人的還款能力整體而言依然維持良好，銀行按揭客戶沒有出現大規模斷供情況。他重申，金管局會繼續密切留意市場發展，採取合適措施維持銀行體系穩定。