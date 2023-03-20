樓市分析｜租金比樓價更有代表性

租金及樓價近日都有所反彈，但參考時應如何比較？ 成交因素 在任何市場，若果成交很少的話，其代表性也會變得有限，因為全港這麼多人，總會有些是很心急或不懂開價的買家或賣家，這些人可能只佔市場極少數，但若然市場的成交少，而當中又有這些人時，就無法代表整體市場，因某程度來說，這只是個別個案。 而在這個買賣成交少的時期，樓價的代表性較低，相反，租金的成交沒有多大影響，因而更有代表性，分析時也有較高的參考價值。

另外一點就是代表性問題，全香港的私人住宅數目很多，但每月成交的數目只有幾千宗，甚至更少，這幾千宗個案能否代表整體物業市場，答案只是一般。很多有可能買樓的人會認為現價不合理，同時很多有可能賣樓的人又會認為現價不合理，雙方都有人認為不合理，其中更會有些人認為極不合理，而認為合理的，其實就只有該幾千個，即真正成交了的人。 即是說，不少人會認為現價不代表他心目中物業的價值，但市場的運作就是如此，成交了的價就是價位，而以小部分代表整體，亦是市場運作的模式。雖然這數字亦有參考價值，但當市況淡靜的時候，其代表性就要再打折扣了，而我們在分析樓市數據時，亦會因應這點而作出調整。