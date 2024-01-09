樓市前瞻｜料樓價上半年續跌 施永青倡可提取MPF買樓

本港樓價連跌兩年，中原集團創辦人施永青認為樓價今年上半年續向下，但跌幅會收窄，並建議政府推「撤辣」等措施帶動樓市。另資產分析員陸東直言看淡樓市，恐已進入「長期熊市」，過往樓市的兩大支柱零息環境及政府推地步伐緩慢已不復存在。
施永青出席論壇時指，政府今個財季不推住宅地皮是「迫得不已」，之前不時出現流標，即使有成交，卻傳送一個很負面的訊息。政府一方面不希望撤辣令樓價高企，但又不希望地價調整拖累政府收入，顯示當局未有為樓價下跌作準備。他指，香港現在要破壞高地價環境，但又未設立沒有高地價下的財政模式，故樓價一旦下跌，政府被迫出手救市，「(政府)口說不會，但見到賣地停了，而『減辣』效果不好又要減多點」。
施永青認為，在這情況下，樓市今年趨勢仍向下，預期上半年樓價續走低，但跌幅會進一步收窄，預期今季或上半年可找到支持位。他相信息口有下調空間、內地經濟逐步復甦，香港又沒有過度發展及借貸等。
他認為，若政府要穩定經濟及樓市，建議「撤辣」外，亦要推動資金入市，如放寬投資移民計劃在港買樓限制，以及容許提取強積金作供樓首期等。
陸東：恐淪長期熊市 反對派糖
另外，陸東指，本港樓市及寫字樓仍有下跌空間，目前寫字樓空置率與住宅相若，難以確定樓市下行屬周期性下滑或結構性下跌，若是後者恐引致更嚴重後果，但商舖則或已見底。他指，利息環境正趨正常化，令買樓收租吸引力下跌，即使預期美國今年減息，但幅度不會太大。另數據顯示，未來造地幅度及速度愈來愈大，過往樓市兩大支柱，即零利率環境及土地供應正影響樓市表現。他認為政府不應倚賴土地收入，亦不贊成再「派糖」，反而應考慮加稅。
東亞估先低後高 最快今季見底
另外，東亞銀行(023)首席經濟師蔡永雄料，本港樓價將呈現先低後高，過去兩星期樓市成交量已回升，估計在首季尾至第二季可見底。