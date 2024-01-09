樓市前瞻｜料樓價上半年續跌 施永青倡可提取MPF買樓

本港樓價連跌兩年，中原集團創辦人施永青認為樓價今年上半年續向下，但跌幅會收窄，並建議政府推「撤辣」等措施帶動樓市。另資產分析員陸東直言看淡樓市，恐已進入「長期熊市」，過往樓市的兩大支柱零息環境及政府推地步伐緩慢已不復存在。

施永青出席論壇時指，政府今個財季不推住宅地皮是「迫得不已」，之前不時出現流標，即使有成交，卻傳送一個很負面的訊息。政府一方面不希望撤辣令樓價高企，但又不希望地價調整拖累政府收入，顯示當局未有為樓價下跌作準備。他指，香港現在要破壞高地價環境，但又未設立沒有高地價下的財政模式，故樓價一旦下跌，政府被迫出手救市，「(政府)口說不會，但見到賣地停了，而『減辣』效果不好又要減多點」。