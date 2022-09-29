樓市大刁｜新加坡基金208億接貨 長實悉售波老道超級豪宅

豪宅市場現「大刁」！長江實業集團(1113)昨突宣布，以約207.7億元售出旗下西半山波老道21號豪宅項目21 BORRETT ROAD，餘下總數152伙住宅單位，以及273個車位，住宅單位平均呎價約6.2萬元。新買家為新加坡基金LC Vision Capital，長實預期將帶來63億元的收益。

據消息人士指出，是次交易對買賣雙方均屬公平有利，並締造雙贏局面；強調物業發展與銷售一向是長實的核心業務，該集團日常以「貨如輪轉」的策略營運。是次長實向單一買家全數出售波老道尚待推出之單位，能有效率地鎖定可觀利潤。消息又指，對買家而言，以「大手優惠」價購入坐落於香港最珍罕地段的頂級豪宅，環顧現今市場亦難有可媲美的優質物業，具高投資值博率。當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。

地價逾百億 天池屋呎售13.6萬曾為亞洲樓王

21 BORRETT ROAD前身為政府公務員宿舍，由長實於2011年6月以116.5億元投得，晉身本港「百億地王」之列，每方呎樓面地價約26,763元。時任長實副主席兼董事總經理李澤鉅於拍賣後表示，現時「一級一靚地」賣一幅少一幅，未來落成不捨得出售，或將大部分單位用作收租。地皮其後發展為超級豪宅，共分兩期發展，第1期由去年2月起開售，涉115伙，實用面積由2,075至3,378方呎，戶型涵蓋一房至五房。據成交紀錄冊顯示，迄今售出33伙，成交價介乎1.5億至4.59億元，呎價逾6.9萬元。

該盤更一度成為亞洲樓王，屬屋苑面積最大的23樓1室天池屋，去年2月以約4.59億元成交，呎價達13.6萬元，創當時亞洲一手分層戶呎價新高，惟有關紀錄於同年11月被山頂MOUNT NICHOLSON，以14.08萬元打破。

ONE INNOVALE-Bellevue周日開售155伙

新盤推售步伐加快，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue加推6號價單，涉60伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎228至501方呎。扣除最高7%折扣，折實價約346.33萬至701.31萬元，折實呎價13,681至17,137元，折實平均呎價15,098元。最低售價為C座10樓單位12，實用面積228方呎，開放式間隔。該盤已於周二加推83伙，連同今批60伙，兩日共推出143伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，兩張價單折實平均呎價約14,972元；並將於本周日開售155伙，當中12伙以招標推售；另143伙以價單形式發售，涵蓋18伙開放式，78伙一房、39伙兩房，以及8伙三房。

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