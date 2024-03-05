樓市撤辣｜滙豐銀行據報停做「摸貨」按揭 (更新)

財政司司長陳茂波上周公布財政預算案時，宣布樓市全面撤辣，取消包括住宅印花稅（NRSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD）。為防炒風再現，有傳滙豐銀行停做「摸貨」按揭。
滙豐銀行通知前線停「摸貨」按揭
樓市撤辣後，本港樓市即時湧現一批大客，但正當炒家及投資者部署短炒之際，有大型銀行則拒絕承造確認人身份（俗稱摸貨）的個案按揭。滙豐銀行周二（5日）通知其前線代理，即時停止「摸貨」交易按揭申請（Confirmor Transactions Suspended With Immediate Effect）。
有按揭人士表示，政府撤辣後，不少前線代理查詢有關「摸貨」按揭，但至今暫未有銀行明確表示會承造「摸貨」按揭，包括中小型銀行。
「摸貨」是指一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益，再轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。
中原按揭王美鳳：銀行需時就個案作仔細評估
中原按揭董事總經理王美鳳表示，據了解，現時佔大部份銀行未有接受確認人轉售交易（俗稱 摸貨）的按揭申請，除了基於這類交易的買賣程序及條款較一般交易複雜，以及可能涉及之風險較高之外，當中亦基於樓按措施實施超過15年，十幾年來已沒有摸貨交易，有銀行即使持正面態度仍需時間去重新評估這類交易的潛在風險及按揭流程上的做法。
即使現時有個別銀行可接受摸貨交易的按揭申請，買家需留意，為了管理信貸風險，很多時銀行要求只限接受摸貨一次的交易，而估價亦以原合約、確認人轉售合約及估價之間的低者為準，即是若果確認為轉售的價格高於原合約，銀行仍以原合約之較低價及估價之低者為準。
礙於市場上已達十多年未有摸貨交易經驗及做法，銀行仍需就個案作仔細評估，建議買家在進行確認人轉售交易前先咨詢按揭顧問或銀行有關意見。