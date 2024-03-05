此外，據本地傳媒報道，多間本地銀行並不接受承造「摸貨」按揭，一中資行表示接受「摸貨」，但須以最低估價承造，並要提供兩張合約，利率亦要跟一般私樓。

財政司司長陳茂波上周公布財政預算案時，宣布樓市全面撤辣，取消包括住宅印花稅（NRSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD）。為防炒風再現，有傳滙豐銀行停接「摸貨」按揭。

滙豐銀行通知前線停「摸貨」按揭

樓市撤辣後，本港樓市即時湧現一批大客，但正當炒家及投資者部署短炒之際，有大型銀行則拒絕承造確認人身份（俗稱摸貨）的個案按揭。滙豐銀行周二（5日）通知其前線代理，即時停止「摸貨」交易按揭申請（Confirmor Transactions Suspended With Immediate Effect）。

有按揭人士表示，政府撤辣後，不少前線代理查詢有關「摸貨」按揭，但至今暫未有銀行明確表示會承造「摸貨」按揭，包括中小型銀行。

「摸貨」是指一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益，再轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

多行據報不接受承造「摸貨」按揭

據本地傳媒報道，除滙豐外，渣打、恒生、東亞、大新、集友、南商、建行亞洲、創興、交通銀行、星展、宏亞按揭證券等銀行均拒絕「摸貨」按揭；至於中銀香港及花旗銀行則仍在考慮當中；而工銀亞洲則接受「摸貨」，但須以最低估價承造，並要提供兩張合約，利率亦要跟一般私樓。