樓市撤辣｜金管局：難預計壓測暫停多久，地產商高槓桿投地情況已消失。

金管局周三（28日）在公布財政預算案「撤辣招」之際，亦放寬物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，包括自用住宅按揭成數上限調整、即時停按揭壓測等。金管局回應，暫停壓測難言多長時間，該局又回應關注投地發展項目最高融資比率，指地產商高槓桿投地情況已消失。

金管局副總裁阮國恒指，暫停實施物業按揭貸款假設利率升2厘的壓測要求，是因應本地按息上升概率少，加上在現時新造按揭以壓測的風險管理的需要較低，而作出今次決定。

但他指出，難言壓測預計暫停多久，因市場情況、利率走勢等不確定因素頗多，而美國何時減息，以至減息後傳導至香港按息的速率不明確，坦言若未來出現利率再上升風險，便可能要重新要求壓測。

地產商高槓桿投地情況已消失

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，2017年時，有少數地產發展商利用高槓桿形式投地發展項目，當時情況致該局收緊比率，不過，該情況現時已消失，因此有空間、彈性，給予銀行自行管理風險。

陳景宏補充，現時判斷香港大型發展商財政穩健，有些中小型發展商財政或未如大發展商般穩健，但銀行採取風險管理措施，包括將貸款額度、相對抵押品價值比率稍為調低，因此金管局對香港銀行向地產發展商或地產發展投資業的貸款情況不太擔心。