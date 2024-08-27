樓市焦點｜憧憬下月減息刺激 逾3千伙新盤出籠 啟德成主戰場

市場憧憬美國聯儲局下月開始進入減息周期，發展商及代理均期望為本港樓市帶來新動力，多個新盤部署出擊搶購買力。據本報統計，下月最少有7個全新盤計劃開賣，共涉約3,230伙，當中啟德成主戰場，佔3個項目共1,969伙。 樓市焦點落在啟德，其中新鴻基地產(016)區內地王項目「天璽．天」，率先推出第1期共906伙，戶型由開放式至四房。新地代理總經理胡致遠預告，最快下月初公布售樓說明書，目標維持於季內推售，定價參考同區樓盤外，亦包括港島及九龍區豪宅項目。

跑道區出現兩大生力軍，包括中國海外發展(688)旗下「維港．雙鑽」，由2幢住宅大廈組成，提供702伙。中國海外地產董事總經理游偉光稱，項目已取得「入伙紙」，標準單位戶型由開放式至三房，另有特色單位。另外，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及中國海外(688)合作的啟德承豐道19號亦有機會下月登場，項目分3期發展共涉1,590伙，全數已獲批預售樓花同意書，預計率先推出第1期，提供361伙。

鐵路盤BLUE COAST推第3C期 鐵路盤亦有新供應，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸「BLUE COAST」將推出第3C期，提供558伙，單位戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房。長實營業部助理首席經理楊桂玲早前稱，項目示範單位及售樓說明書已屆最後階段。

新地元朗港鐵站上蓋項目「The YOHO Hub II」亦計劃展開新一輪銷售，將推出第6座單位應市，涉及469伙，戶型一房至四房，實用面積338至1,035方呎。 今年首8月一手成交及金額已超去年全年 據中原地產數據統計，截至本月21日，今年首8個月一手私樓暫錄11,197宗成交，涉及金額1,369.9億元，均超越2023年全年10,682宗及1,310.7億元，高出4.8%及4.5%，齊創2021年後3年新高，反映撤辣後發展商積極推售新盤，令一手交投恢復活躍。