標普估計要8千億人幣才能完成保交樓

標普估計，內地要8千億人幣才能完成保交樓，更嚴竣情況下或要2萬億。（資料圖片）

內地各地開始出現樓市放寬的傳聞，而爛尾樓問題仍有待全面解決，評級機構標準普爾估計，內房全行業需要7,000億至8,000億元（人民幣，下同）資金才能完成「保交樓」，在更嚴峻的情形下，所需資金規模或達到1.8萬億至2萬億元。粗略估計，目前中國約有200萬套預售住宅面臨停工。

標普信用分析師陳令華指出，房地產行業要恢復正常，保交樓必不可少，唯有中央政府方有能力調動應對樓市下行所需的資金量。他說，化解樓市風險關乎經濟及社會穩定這兩大政府目標，一旦樓市持續下行，有可能成為系統問題，波及各資產類別、各行業消費者及投資者信心；要讓樓市回歸良性發展軌道，政府需要解決的重大挑戰，是如何確保預售住宅完成建設交付。

專項貸款 2 千億仍不足力挽狂瀾

早前傳出人民銀行將發放2,000億元保交樓低息貸款，以專款專用形式，協助各地已售、逾期、難交付的樓盤建設交付，並採用城市「統貸統還」模式，由地方政府借入、使用及償還，借貸計入地方政府債務，但市場普遍認為專款規模不足以力挽狂瀾。

標普表示，專項借款初期規模不足以消除威脅，就等如用2,000億元的水去救7,000億至8,000億元的火，專項借款初期規模尚不足以解決問題，但是一個良好的開端，具有重要的訊號意義，專項借款措施的出台會向消費者和投資者表明，國家願意拿出真金白銀來解決樓市問題。