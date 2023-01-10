標普看好賭收復甦 新濠國際信貸狀況料改善升至近1年高

澳門旅遊局最新數據顯示，1月8日首日免檢入境，錄得訪澳遊客多達39,606人次入境，近乎2022年最高單日的4.1萬人次水平，亦較2022年日均上升153.5%。內地旅客佔32,860人次，較去年日均增加134.9%。香港旅客錄得5630人次，較去年日均大升298.6%。由於將舉行連串新春節慶盛事活動，該局預計旅客數字將持續上揚。

國際評級機構標準普爾近日發表報告指出，內地迅速改變其防疫政策立場，料可支持澳門今年博彩行業總賭收（GGR）的復甦。該行將面向一般賭客的中場博彩收入預測，由之前可回復至2019年水平的50%至70%，提高至60%至70%。

標普稱，由於初期政策改變初期新冠感染率仍然較高，故該行首數月的復甦步伐將會是漸進，但到今年下半年步伐會加快，或達到2019年的八成以上。這應該會降低新濠國際發展（200）旗下美國上市公司新濠博亞娛樂的現金消耗，並支持公司於未來12個月在信貸狀況改善。

標普料今年賭收回復至疫情前最多七成

新濠國際昨天急升8.9%後，今早再高開0.3%，報9.95元，創近一年新高。其他賭股普遍逆市高開，金沙中國（1928）及澳博控股（880）升逾1%，銀河娛樂（027）開市升0.6%。

花旗發表報告指出，澳門今年1月首8天的博彩收入增至21億澳門元，相當於日均2.63億澳門元。數字較2022年12月日均賭收1.12億澳門元高出超過一倍半，相信主要反映訪澳旅客在新年期間增加，加上往返港澳的防疫及檢測限制放寬，並令人流逐步增加所致。不過，由於農曆新年前會出現季節性例淡的情况，因此該行擬維持1月份賭收全月在40億澳門元水平，暫時不會調整賭收預測。