機場推私人飛機與民航機中轉服務 業界：助吸引國際人才

香港國際機場近日開通商務機(即私人飛機)與民航機中轉服務，香港商用航空中心表示歡迎，並即日推出有關商務機轉機的新服務「香港商務機聯程直達服務」，以加強商務與民航機的無縫連接。

新的聯程直達服務為乘客提供無縫及舒適的出行體驗，省卻乘客自行清關、出入境檢查以及行李提取等繁複耗時的流程，同時為乘客提供更多民航與商務機接駁的航線組合選擇，例如乘客可選乘國際民航航班，經香港轉乘商務機直接飛往區內其他城市。

香港商用航空中心助加強無縫連接

香港商用航空中心主席馮玉麟表示，商用航空一直是香港航空業高增值的板塊，並可協助推動盛事經濟，助力香港更遠大的發展。相信新推出的「香港商務機聯程直達服務」(HKBAC JetLink Service)可以協助香港吸引更多國際人才、商旅遊客及新機遇，並提高香港國際機場的競爭力，讓香港更好發揮聯通內地和國際市場雙向門戶的橋樑角色，配合國家支持香港拓展航空網絡，鞏固及提升香港國際航空樞紐地位。