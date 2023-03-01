機構沽空｜創科實業再發11頁報告反擊　重申強烈否認所有指控　今公布業績

創科實業發自願公告指，Jehoshaphat的目標是打擊股東對本公司及其管理層的信心，因而從本公司股價下跌中得益，這常見於沽空機構，又認為沽空機構之報告屬片面及誤導，而該報告所載有關本公司及其財務業績的結論不正確，並作出6點回應：

重申強烈否認所有指控

創科指，認為沽空機構報告中的指控是偏頗以及具有誤導性，表示綜合財務報表根據適用法律及香港財務報告準則編制，並經德勤‧關黃陳方會計師行審核。鑑於指控的嚴重性，出於審慎考慮，公司審核委員會及內部審計部門將協助審核委員會進行審查，並向董事會匯報結果，本公司保留對Jehoshaphat及/或對報告負責的人採取法律行動的權利。

創科實業續稱，公司是增長迅速且全球其中一間領導的電動工具、配件、手動工具、戶外園藝工具 及地板護理及清潔產品企業，專為 DIY 一族、專業人士及工業用家提供家居裝修、維 修、保養、建造業及基建業產品，銷售額超過130億美元。最後亦重申強烈否認所有指控，因為其包含多種誹謗性、偏見性、選擇性、不準確和不完整的陳述。