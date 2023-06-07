機構沽空｜創科實業再遭Jehoshaphat狙擊　現澄清指控失實(更新)

創科實業（669）再被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，今次被指疑騙家得寶獲利。昨晚（6日）創科發表澄清公告，反駁所有指控，認為報告資訊屬「極不準確及誤導」，並指該報告連同今年2月下旬同一沽空機構，就創科實業發出的首份報告均屬虛假。 創科實業現反彈6.88%。 創科實業反駁所有指控 創科實業指，該等報告載有誤導性及毫無根據的指控。有關該公司、該公司之業務實踐及財務業績的結論並不正確，因而或會導致該公司股份價格不尋常波動。創科實業重申強烈否認所有指控，並保留對Jehoshaphat及/或相關指控之負責人士以及對最新報告之刊發採取法律行動權利。

指創科實業涉以「瑕疵品」欺詐家得寶 Jehoshaphat報告指出，涉「大規模欺騙家得寶（Home Depot），情況維持至少4年」，並指涉款或數以億計，今次報告又與首份報告不有別，不用會計角度分析。 Jehoshaphat報告稱，創科實業大規模地詐騙美國家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）（美：HD），將旗下只可在家得寶獨家發售、完好無缺的產品，貼上「瑕疵品」標籤在旗下特賣場銷售，又舉例指創科實業直接銷售網站上，有一項單一型號產品的「瑕疵品」庫存逾6萬部，質疑數量之大疑是假標示。 此外，報告指出創科實業利用家得寶為旗下產品宣傳，亦暗中直接向消費者售賣產品，估計集團因而獲利甚豐，毛利率或高達60%，若創科實業停止以上述欺詐手段出售產品，料其營業收入將大減三分一。Jehoshaphat報告中認為，創科實業做法令家得寶失去數以十億美元計收入。 家得寶為美國一間家庭裝飾品與建材的零售商，屬全美第2大零售商，在多國均有分店，連鎖店數量達逾2,200間。