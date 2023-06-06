機構沽空｜創科實業再遭Jehoshaphat狙擊　疑涉欺詐家得寶獲利

創科實業（669）再被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊！Jehoshaphat報告指出，該藍籌電鑽股涉「大規模欺騙家得寶（Home Depot），情況維持至少4年」，並指涉款或數以億計，今次報告又與首份報告不有別，不用會計角度分析。
創科實業今早股價一度跌7%，半日跌幅收窄至2.36%，報72.2元，成交5.99億元。
指創科實業涉以「瑕疵品」欺詐家得寶
Jehoshaphat報告稱，創科實業大規模地詐騙美國家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）（美：HD），將旗下只可在家得寶獨家發售、完好無缺的產品，貼上「瑕疵品」標籤在旗下特賣場銷售，又舉例指創科實業直接銷售網站上，有一項單一型號產品的「瑕疵品」庫存逾6萬部，質疑數量之大疑是假標示。
此外，報告指出創科實業利用家得寶為旗下產品宣傳，亦暗中直接向消費者售賣產品，估計集團因而獲利甚豐，毛利率或高達60%，若創科實業停止以上述欺詐手段出售產品，料其營業收入將大減三分一。Jehoshaphat報告中認為，創科實業做法令家得寶失去數以十億美元計收入。
家得寶為美國一間家庭裝飾品與建材的零售商，屬全美第2大零售商，在多國均有分店，連鎖店數量達逾2,200間。
年初亦曾狙擊創科實業
Jehoshaphat Research早前於2月亦曾發表報告創科實業，指集團通過特別會計技巧，令過去10年毛利率均有增長。
其後創科實業公告指出，通常並不會對於第三方的文章或報告作出評論。不過公司強烈否認該報告所載之指控，因該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。