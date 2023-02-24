機構沽空｜創科實業否認沽空機構指控　強調機構斷章取義　今復牌股價高開5%

創科實業（669）日前遭沽空機構Jehoshaphat Research沽空，機構指出，創科透過操縱會計賬目促使公司利潤上升，昨日更突然停牌，23日晚上創科發聲明否認沽空機構指控。創科今復牌股價高開5%，現升5.33%。

指沽空機構誹謗、偏頗、斷章取義

創科公告指出，通常並不會對於第三方的文章或報告作出評論。不過，本公司強烈否認該報告所載之指控，因該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。

又表示報告之作者，並無嘗試向集團確認或收集任何有關本集團財務報表之資訊。作為上市公司，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。此外，公司對業務執行嚴格的內部監控以確保本集團之財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映本集團財務狀況。

保留採取法律行動權利

股東務須注意，相關指控乃沽空機構之個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及管理層之信心，損害公司聲譽，股東應小心處理該等指控。公司保留對 Jehoshaphat 及╱或相關指控之負責人士以及對報告之刊發採取法律行動之權利。

董事會認為，報告載有誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動，公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。