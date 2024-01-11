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財經
2024-01-11 15:03:00

機管局債券｜一行推10免認購優惠　各銀行券商認購優惠一覽 (持續更新)

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機管局債券｜滙豐推8免認購優惠

機管局債券／零售債券2024｜機場管理局周五（5日）公布，發行50億零售債券供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至25日供認購。《am730》將持續為讀者更新各銀行認購優惠。

【1月11日更新銀行及券商優惠】

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

機管局債券｜銀行優惠

機管局債券｜滙豐：8免認購優惠 

滙豐作為牽頭行之一，亦提供認購優惠。該行表示，用戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，都可獲豁免共8項收費。

滙豐又提醒，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。滙豐豁免的收費包括：

  • 託管服務費
  • 代收利息費
  • 認購手續費
  • 到期贖回債券費
  • 提早贖回債券費
  • 由其他銀行轉入至滙豐費用
  • 由其他經紀行轉入至滙豐費用
  • 轉貨申請手續費（於CMU與CCASS之間）

機管局債券｜恒生：8免認購優惠

恒生表示，為方便客戶認購香港機場管理局（「機管局」）零售債券，該行提供線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括：

  • 認購手續費
  • 債券托管服務費
  • 代收利息費
  • 到期贖回費
  • 以「場外交易」形式賣出債券手續費
  • 債券轉入費（非經中央結算系統）
  • 債券轉出費（非經中央結算系統）
  • 透過香港聯交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費

而由1月17日上午9時至1月25日下午2時，該行客戶可透過以下途徑認購：

  • Mobile App
  • 網上理財
  • 電話理財
  • 分行遞交認購表格

機管局債券｜工銀亞洲：推9免優惠

工銀亞洲指，將推出9免優惠，該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，目前市場普遍預期今年美國聯儲局將會減息，並轉勢步入減息周期。債券持有人日後可以選擇在市場上沽出，或使用提早贖回機制，透過更有防守性的策略面對未來市場預期出現的減息週期，可以說是攻守兼備。優惠包括：

  • 認購手續費
  • 買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）
  • 沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）
  • 提早贖回費（以債券形式交易）
  • 代收利息費
  • 到期贖回費
  • 轉倉費（由債券形式轉換至股票形式）
  • 存入費
  • 託管費

機管局債券｜中銀香港：豁免所有認購及持有債券費用

中銀香港表示，為鼓勵客戶以方便快捷的電子渠道，包括手機銀行及網上銀行認購香港國際機場零售債券，客戶亦可透過投資服務專線或親臨分行認購，而所有客戶認購，以及持有該債券的相關費用全免。

機管局債券｜招商永隆：7免優惠

招商永隆表示，將為機管局零售債券推出「7免」優惠，包括：

  • 豁免認購手續費（0.15%）
  • 豁免債券託管費
  • 豁免利息代收費
  • 豁免轉倉費
  • 豁免首2星期經場外交易市場沽出管局零售債券之債券交易費
  • 豁免到期贖回費
  • 豁免首2星期經香港交易所沽出機管局零售債券之交易佣金

機管局債券｜建行亞洲：7免優惠

建行亞洲表示，作為配售銀行，將為於2月5日推出的香港國際機場零售債券推出「7免」優惠，客戶可透過手機銀行、網上銀行、熱線或親臨任何一間分行認購。優惠包括：

  • 豁免認購手續費
  • 豁免存倉費
  • 豁免代收利息費
  • 豁免到期贖回費
  • 豁免提早贖回手續費
  • 豁免存入費
  • 豁免提取費

機管局債券｜花旗：6免優惠

花旗銀行指，提供香港國際機場零售債券公開認購服務並推出認購優惠，客戶可以於各花旗分行以債券戶口形式，認購香港國際機場零售債券，並獲豁免以下收費：

  • 認購手續費
  • 存倉費
  • 代收利息費
  • 到期贖回費
  • 存入費
  • 轉出費

機管局債券｜上海商業銀行：10免優惠

上海商業銀行表示，為配合香港機場管理局推出零售債券(Retail Bonds)，提供「十免」優惠，包括：

  • 認購手續費
  • 保管費
  • 代收利息費
  • 轉倉費
  • 場外二手市場交易費
  • 到期贖回費
  • 以股票形式存入之費用
  • 以債券形式存入之費用

新客戶更可享以下豁免：

  • 經港交所交易平台買入之經紀佣金
  • 經港交所交易平台沽出之經紀佣金
馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖）

機管局債券｜券商優惠

機管局債券｜致富：享8免及送超市禮券

致富表示，不論新舊客戶以任何方式申請，皆有8項優惠，包括：

  • 免現金申請手續費
  • 免贖回費
  • 免代收股息費
  • 免存倉費
  • 免不動戶費
  • 免存入費
  • 免託管費
  • 免平台費

此外，新客戶（開戶前6個月內未持有任何類型賬戶） 於1月15日起，透過「致富通」應用程式、或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可獲享300元 超市禮券、及價值約300元ETF（先到先得，送完即止），以及免費港美股即時LV1報價；現有客戶成功推薦一位親朋戚友於網上開立帳戶，可獲100元超市禮券。

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