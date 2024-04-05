機管局債券｜上市兩月債價曾達104.5元　現每手仍淨賺160元(更新)

於港股市場上市兩個月，債價最高曾升至104.5元，每手帳面一度淨賺450元；截至4月5日收報101.6元，即每手帳面淨賺160元，仍較認購價高。

機管局首次公開發行港元債券「二六零八(4701)」周二(2月6日)於港交所掛牌上市，開報101元，全日收報101.6元，較發行價高出1.6%。以每手100股計，不計手續費等，每手帳面淨賺160元。

2月1日機管局公布分配結果，機管局指，每個有效申請最多可 分配3手買賣 。周一(2月5日)將在富途、耀才、輝立證券展開暗盤交易，而周二(2月6日)正式於港交所上市，上市編號為 (4701) 。

機管局債券／機場債券／三跑債／零售債券2024 ｜機場管理局本周初首次公開發行港元債券，涉資40億港元。當局1月5日公布，零售債券擬發行50億零售債券，供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。 債券自1月17日至1月25日供認購 。當局指，零售債券投資者可提前向機管局100%贖回。《am730》將持續為讀者更新。

【2月5日更新暗盤相關】

機管局債券｜暗盤最高賺360元

儘管未正式上市，但市面券商亦展開「暗盤」交易，其中富途暗盤開市升0.6%至100.6元，高位見101.1元，收報101元，升1%，即每手賬面賺100元；輝立暗盤開報101元，低見100.85元，現造101元；耀才暗盤最高達101.25元，現造101.2元，每手賬面賺115元，抽中三手賺360元。

機管局債券｜專家：3手有望賺300元

專家對機場債券造價預測有分歧，而業界普遍料債價初期約在101元上落。其中輝立證券新股部經理陳英傑預測，債價或在101元到101.3元；耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬料見102元；致富證券董事暨證券業務部主管郭家安認為，債價介乎100元到101元；至於凱基亞洲投資策略部分析員龔俊樺則料見101元到102元，他補充，若在債價在99元或100元可試「低撈」。

【2月1日更新分配結果】

機管局債券｜最多可分配3手買賣

2月1日機管局公布分配結果，機管局指，今次共分到175,178份申請。在收到的有效申請中，按分配不同金額的債券，每個有效申請最多可分配3手買賣。

申請認購兩手買賣或以下的申請，總計11,708份。他們將獲分配所申請的全部金額。剩餘163,470的有效申請（即申請超過兩手買賣的申請）將各獲分配兩手買賣，然後進行抽籤。

債券將於2024年2月5日發行，而債券預期將於2024年2月6日在香港聯交所開始買賣。

(文件連結按此)