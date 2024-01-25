機管局債券｜券商：認購人數少綠債70%　短炒客有機速賺800元？(更新)

機管局債券／零售債券2024｜機場管理局周五（5日）公布，發行50億零售債券供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至25日供認購。《am730》將持續為讀者更新各銀行認購優惠及認購詳情。 1月25日截飛後，有券商反映認購人數及金額，均少過綠債7成；亦有專家估計，今次冷淡反應，令每人最多或可分得8手，意味可「速賺800元」。 參考性質相近的第二批綠債，若果機管局債上市首日可見101元，每手1萬元，抽中8手者即日沽出帳面即賺800元，不過多家券商反映今次三跑債比第二批反應進一步冷淡。 【1月25日更新銀行及券商認購詳情】

輝立陳英傑：認購人數較綠債少7成 輝立證券新股部經理陳英傑表示，目前約460人名客戶認購債券，合計金額約2,600萬元，平均認購近5.7手。相比去年綠債錄得認購人數1,500人及1億元認購額，是次三跑債大減近70%及74%。 陳英傑指，認購人數較綠債少很多，因為資金被定期「砸住」，加上投資氣氛弱；他又預計今次每人可抽中4至5手。 致富郭家安：認購人數僅上次綠債一半 致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，目前機場債券認購人數僅上次綠債一半人數，因為派息較官債低，加上經濟差股市弱。他估計每人可抽中3至4手。 耀才許繹彬：料認購人數少綠債一半 耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，暫時認購人數及金額分別約近6,000人及3億元，大多客戶抽5至20手。他預計整體有15萬人申請，即比去年綠債32.1萬人，大縮約53%，並料每人可獲3至8手。 中信銀行(國際)：平均認購10萬手 中信銀行(國際)指，截至1月25日，中信銀行(國際)（「本行」）接獲機管局零售債券的平均認購金額為10萬港元，亦有數單100萬港元的大額認購，認購反應符合預期。

機管局債券｜銀行優惠 機管局債券｜滙豐：8免認購優惠 滙豐作為牽頭行之一，亦提供認購優惠。該行表示，用戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，都可獲豁免共8項收費。 滙豐又提醒，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。滙豐豁免的收費包括： 託管服務費

代收利息費

認購手續費

到期贖回債券費

提早贖回債券費

由其他銀行轉入至滙豐費用

由其他經紀行轉入至滙豐費用

轉貨申請手續費（於CMU與CCASS之間） 機管局債券｜恒生：8免認購優惠 恒生表示，為方便客戶認購香港機場管理局（「機管局」）零售債券，該行提供線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括： 認購手續費

債券托管服務費

代收利息費

到期贖回費

以「場外交易」形式賣出債券手續費

債券轉入費（非經中央結算系統）

債券轉出費（非經中央結算系統）

透過香港聯交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費 而由1月17日上午9時至1月25日下午2時，該行客戶可透過以下途徑認購： Mobile App

網上理財

電話理財

分行遞交認購表格 恒生又指由即日起至3月28日，客戶經恒生Mobile App 或個人e-Banking成功申請及獲分配機管局零售債券，或成功認購二手市場債券。 機管局債券｜工銀亞洲：推9免優惠 工銀亞洲指，將推出9免優惠，該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，目前市場普遍預期今年美國聯儲局將會減息，並轉勢步入減息周期。債券持有人日後可以選擇在市場上沽出，或使用提早贖回機制，透過更有防守性的策略面對未來市場預期出現的減息週期，可以說是攻守兼備。優惠包括： 認購手續費

買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）

沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）

提早贖回費（以債券形式交易）

代收利息費

到期贖回費

轉倉費（由債券形式轉換至股票形式）

存入費

託管費 機管局債券｜中銀香港：豁免所有認購及持有債券費用 中銀香港表示，為鼓勵客戶以方便快捷的電子渠道，包括手機銀行及網上銀行認購香港國際機場零售債券，客戶亦可透過投資服務專線或親臨分行認購，而所有客戶認購，以及持有該債券的相關費用全免。 機管局債券｜ 招商永隆：7免優惠 招商永隆表示，將為機管局零售債券推出「7免」優惠，包括： 豁免認購手續費（0.15%）

豁免債券託管費

豁免利息代收費

豁免轉倉費

豁免首2星期經場外交易市場沽出管局零售債券之債券交易費

豁免到期贖回費

豁免首2星期經香港交易所沽出機管局零售債券之交易佣金

機管局債券｜建行亞洲：7免優惠 建行亞洲表示，作為配售銀行，將為於2月5日推出的香港國際機場零售債券推出「7免」優惠，客戶可透過手機銀行、網上銀行、熱線或親臨任何一間分行認購。優惠包括： 豁免認購手續費

豁免存倉費

豁免代收利息費

豁免到期贖回費

豁免提早贖回手續費

豁免存入費

豁免提取費 機管局債券｜花旗：6免優惠 花旗銀行指，提供香港國際機場零售債券公開認購服務並推出認購優惠，客戶可以於各花旗分行以債券戶口形式，認購香港國際機場零售債券，並獲豁免以下收費： 認購手續費

存倉費

代收利息費

到期贖回費

存入費

轉出費 機管局債券｜上海商業銀行：10免優惠 上海商業銀行表示，為配合香港機場管理局推出零售債券(Retail Bonds)，提供「十免」優惠，包括： 認購手續費

保管費

代收利息費

轉倉費

場外二手市場交易費

到期贖回費

以股票形式存入之費用

以債券形式存入之費用 新客戶更可享以下豁免： 經港交所交易平台買入之經紀佣金

經港交所交易平台沽出之經紀佣金 機管局債券｜富邦銀行：9免優惠 富邦銀行指，客戶於1月17日至1月25日 (下午2時前) 期間，經該行認購香港國際機場零售債券的客戶可享以下費用豁免： 認購手續費

新股/新債券申請費

存入費

託管費

代收利息費

到期贖回費

經紀佣金(於成功認購後兩個月內沽出香港國際機場零售債券)

經場外交易沽出香港國際機場零售債券之手續費

轉倉費 機管局債券｜大新：「9免」優惠 為迎接機場管理局於2026年到期的4.25%港元債券發行，大新宣布，推出認購機場管理局零售債券手續費「9免」優惠，客戶經該行認購機管局零售債券，可獲下列手續費豁免優惠： 認購手續費

托管費

代收利息費

到期贖回費

存入費

二手買入手續費（經債券戶口）

二手賣出手續費（經債券戶口）

轉出費（轉出至其他銀行）

轉倉費（轉倉至大新之證券戶口）